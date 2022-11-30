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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:20 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:20

Sahte Zıt Anlamlısı Nedir? Sahte Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimizin etkili kullanılmasında kelime dağarcığının fazlalığı ve kullanılan kelimelerin anlamlarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. İnsanların birbirini anlamasındaki en büyük iletişim aracı olan dil, kişilerin kendilerini açıklamasında ya da birileriyle anlaşmasında kullanılmaktadır. Bir insan kelimeleri ne kadar doğru ve etkili kullanıyorsa o kadar iletişim kabiliyeti yüksek ve derdini anlatmada başarılıdır. Dilimizin bu etkili kullanımında yalnızca kelimelerin anlamlarını bilmekle yetinmeyip zıt anlamlarını da bilmek iletişim kalitesini arttıracaktır. Zıt anlamlısı da bilinen kelime en doğru anlamıyla kavranıp iletişimde kullanılacaktır.

Sahte Zıt Anlamlısı Nedir? Sahte Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Günümüzde halen daha zıt anlamlı kelimelerden bahsederken insanlar karıştırmakta ve olumsuz ek alan kelimeleri de zıt anlamlı olarak düşünmektedir. Fakat bu oldukça yanlış bir düşüncedir. Örneğin geldi kelimesinin zıttı gelmeyecek olamaz. Olumsuz bir ek alması zıt kelime grubuna dahil edilebileceğini göstermemektedir. Bir kelimenin zıt anlamı arandığında anlamına göre tersi düşünülmelidir. Bu yazımızda sahte kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısının ne olduğuna değineceğiz.

Sahte Kelimesinin Anlamı Nedir?

Farsça kökenli olan sahte kelimesi hem gerçek hem mecaz anlamıyla günümüzde kullanılmaktadır. Bir şeyin benzeri, aslına benzetilerek yapılan ama gerçek olmayanı anlamına gelen sahte kelimesinin mecazi kullanımı da yapmacık, yapay anlamına gelmektedir.

Sahte Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Sahte kelimesinin zıt anlamı ''gerçek'' kelimesidir. Az önce anlamından bahsettiğimiz yapay, aslına benzetilerek yapılan ama gerçek olmayan anlamına gelen sahte kelimesinin zıt anlamlısı hakiki olan, asıl olan bu anlamları taşıyan gerçek kelimesidir.

Sahte Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Taktığı çanta zor anlaşılsa da sahteymiş.
  • Sahte sevgidense gerçek nefreti tercih ederdi.
  • Alışverişte sahte para kullanmak isteyince yakalanmış.
  • Gerçekler elbet gün yüzüne çıkıyor.
  • Sahte gülümsemesi bir an olsun yüzünden düşmüyor.

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Sahte Zıt Anlamlısı Nedir? Sahte Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı
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