Saim Sakaoğlu Kimdir? Saim Sakaoğlu Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Masalları

Saim Sakaoğlu kimdir, özellikle halk edebiyatımda araştırma ve incelemeleri ile ön plana çıkan bir isim olarak cevap bulur. Türk halk edebiyatında masal derlemeciliği ve masal yazarlığı yapmanın yanı sıra Saim Sakaoğlu kitapları ve makaleleri, halk edebiyatı için zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Yaptığı derlemeler arasında Gümüşhane Masalları, Saim Sakaoğlu masalları arasında en bilinenidir. Halk edebiyatında ele aldığı tip, motif, masal ve efsane konularını daha nitelikli irdeleyerek ortaya alan yazın için eserler koymuştur.

Saim Sakaoğlu Kimdir?

20 Mart 1939'da Konya'da doğan Saim Sakaoğlu, edebiyat ve halk edebiyatı araştırmacısı olarak bilinmektedir. Babası hafız ve hattat Mehmet Sakaoğlu'dur. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Konya'da okudu. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bitirdi. Bunun yanında Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirerek öğretmen oldu Kasımpaşa İlkokulunda (1964) ve Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinde ve Ticaret Lisesinde (1965-1967)edebiyat öğretmenliği yaptı.

Daha sonra Atatürk Üniversitesinde asistan olarak(1967) göreve başladı. Yaptığı "Gümüşhane Masalları / Metin Toplama ve Tahlil" adlı tezi ile doktor olurken (1971), "Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu" ile de doçent oldu. Daha sonra "Kadirlili âşık Halil Karabulut" isimli takdim tezi ile Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde profesör olarak takdim edildi. Atatürk Üniversitesinde yirmi bir yıl çalıştıktan sonra da Selçuk üniversitesine geçti. Burada 1988 ile 9994 yılları arasında Eğitim Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1983 ile 2001 yılları arasında Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeliği yapmıştır. Yazarlık yaşamında ilk yazıları Matrak isimli(1957) mizah dergisi ve okul gazetesinde çıkmıştır. Sonraki yıllarda ise şiir, makale ve eleştiri yazıları Çağrı, Türk Folklor Araştırmaları, Adımlar, Türk Kültürü, Türk Edebiyatı, Yağmur, Millî Kültür, Töre, Türk Folkloru vb. gibi daha pek çok dergide yayımlanmıştır.

Saim Sakaoğlu Eserleri, Kitapları ve Masalları Nelerdir?

İlk yazıları 1957 yılında yayımlanmaya başlayan Matrak isimli mizah dergisinde çıkan Saim Sakaoğlu; daha sonra pek çok şiir, araştırma, makale, tenkit, derleme ve masal gibi yazı türlerinde eser vermeye başlamıştır. Pek çok önemli dergide de yazan Saim Sakaoğlu edebiyatımızda özellikle de halk edebiyatında derlediği Gümüşhane Masalları ile bilinmektedir.

Saim Sakaoğlu halk edebiyatında yaptığı araştırmalarda derleme, makale, kitap, inceleme gibi pek çok eser vermiştir. Bu eserler arasında en önemlileri ve en bilinenlerine bakacak olursak:

Araştırma ve İnceleme olarak ele aldığı yazıları:

Gümüşhane Masalları / Metin Toplama ve Tahlili: Sarı Çiçek / Sivaslı Aşık Kul Gazi (1980)

Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Katalogu

Azerbaycan Âşıkları ve El Şairleri I-II

Dadaloğlu

Ercişli Emrah

Kadirlili Âşık Halil Karabulut

Dadaloğlu Bibliyografyası

Bayburtlu Zihni Bibliyografyası

Hikâye-i Garibe

Hurşit ile Mahmihri Hikâyesi / İnceleme ve Metin

Dede Korkud Kitabı: İncelemeler / Derlemeler / Aktarmalar

İslâmiyet Öncesi Türk Destanları

Türk Gölge Oyunu Karagöz

Deneme olarak ele aldığı yazısı: Çaybaşı Yazıları

Derleme olarak ele aldığı yazıları: