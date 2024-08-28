Saint George Kilisesi Nerede, Hangi İlçede? Diyarbakır Saint George Kilisesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Binlerce yıl öncesine dayanan tarihiyle Diyarbakır, pek çok medeniyetin izlerini taşıyan hazineye sahiptir. Bu hazine değerindeki eserlerden biri de şehrin merkezinde bulunan Saint George Kilisesi'dir. Kara Papaz Kilisesi olarak da bilinen bu tarihi yapıyı bölgeye giden herkesin ve yerli halkın mutlaka ziyaret etmesi önerilir. Peki Saint George Kilisesi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir? İşte yanıtlar.

Saint George Kilisesi'nin Tarihçesi

Kadim kent Diyarbakır 8 bin yıllık tarihinde birçok uygarlığa ve bu uygarlıklardan kalan eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Saint George Kilisesi de bu eserlerden biridir. Yerli halk bu kiliseye Kara Papaz Kilisesi demiştir. Kilise papazının Etiyopyalı bir siyahi olması nedeniyle yapının bu ismi aldığı söylenmektedir.

Roma yapısı olduğu bilinen Saint George Kilisesi'nin M.S. III. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. 518 yılında yine Romalılar tarafından onarılan bu tarihi ibadethanenin batı kanadına Artuklu ve Büyük Selçuklu döneminde eklemeler yapılmıştır. Yapılan bu eklemelerle kilisenin medrese olarak kullanılmış olma olasılığı bulunmaktadır.

Osmanlı döneminde yapılan eklemeler sonucu cephanelik ve depo halini alan Saint George Kilisesi'nin XVIII. yüzyıldan sonra kubbe bölümünün yıkıldığı düşünülmektedir. Cumhuriyet döneminde üstü kiremit kaplanan ve ülkemizin kültür mirası listesinde yer alan Saint George Kilisesi 2015 yılında restore edilerek günümüzde sanat galerisi olarak işlev görmektedir.Ayrıca Saint George Kilisesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır.

Saint George Kilisesi'nin Özellikleri

Saint George Kilisesi Bizans dönemi mimarisinin karakteristik özelliklerini taşır. Yüksek tavanlı yapısı, Artuklular döneminde eklenen kubbesi ve taş işçiliği ile dikkat çeken kilisenin doğu tarafı sur duvarlarıyla birleşir ve Dicle Vadisi'ne bakar. Günümüzde sanat galerisi olarak kullanılan Saint George Kilisesi'nin yapı malzemesi Diyarbakır'ın tarihi binalarında sıkça rastlanan bazalt taşıdır.

Saint George Kilisesi Nerede?

Saint George Kilisesi, Diyarbakır ilinin merkez ilçelerinden olan Sur'un Cevat Paşa Mahallesi İçkale mevkiinde yer almaktadır. Sur, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen bir bölgedir ve Saint George Kilisesi de bu zenginliklerin bir parçasıdır. Kilisenin bulunduğu bölge tarihi surlarla çevrili olup, bölgenin dokusuna uyumludur.

Saint George Kilisesi'ne Nasıl Gidilir?

Diyarbakır Saint George Kilisesi'ni ziyaret etmek isteyenler, şehir merkezinden Sur ilçesine toplu taşıma araçları ya da özel araçla kolaylıkla ulaşabilirler. Kilise Sur içindeki tarihi yerleşim alanı içerisinde yer aldığından ziyaretçilerin kiliseyi bulabilmelerini sağlayan yön tabelaları mevcuttur. Saint George Kilisesi Gazi caddesi ile Nehir Sokak arasındaki Eski hapishane ve Kolordu komutanlık binasının arasındadır.

Saint George Kilisesi Girişi Ücretli Mi?

Saint George Kilisesi'ne giriş ücretsizdir. Ancak bu yapı sanat galerisi olduğundan belirli dönemlerde yapılan özel sergiler ya da etkinlikler için giriş ücretli olabilir. Ziyaretçilerin, kilisenin ziyaret saatlerini ve giriş koşullarını önceden araştırmaları önerilir.