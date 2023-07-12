Şair Evlenmesi Karakterleri - Şair Evlenmesi Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Şair Evlenmesi karakterleri ya da bir diğer ifade ile Şair Evlenmesi kişileri, çok fazla olmamakla birlikte önemli konuları sembolize eden kişilerdir. Önemli olan bu kahramanlar, edebiyatımızda Batılı anlamda yazılan ilk tiyatro eserinde yer almaktadır. Şair Evlenmesi romanı kahramanları ve özellikleri eserin daha iyi anlaşılması noktasında önem taşırken eserin başkahramanı olarak Ziba Dudu, Müştak Bey ve Kumru Hanım olarak gösterilir. Şair Evlenmesi karakter analizi bu kahramanlarla birlikte ele alınacaktır.

Şair Evlenmesi Eseri

Edebiyatımızın Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olarak bilinen Şair Evlenmesi, 1859 yılında İbrahim Şinasi tarafından yazılmıştır. Eser, ilk yazıldığında iki perdelik bir tiyatro oyunu olsa da sonrasında ikinci perdesi çıkarılarak tek perdelik bir töre komedisi haline getirilir. Eserin yayımlanma süreci1860'ta Tercüman-ı Ahval gazetesinde tefrika edilmesi iledir. Bunun sonrasında kitap olarak da basılmıştır. Bu eser, Tanzimat Dönemi'nde yazıldığından onanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'nde konu olarak görücü usulü ile evliliğin sakıncaları ve bunun yanında, dönem eleştirisi olarak: hemen her kesimde dönen rüşvet ve mahalle baskısı gibi konular ele alınarak eleştirilmektedir. Bu yönü ile sosyal bir eleştiri olarak görülürken eser kapsamında konular tür olarak da töre ve karakter komedisi olarak kabul edilmektedir. Tanzimat Dönemi edebiyat anlayışı doğrultusunda eserin dilinin sadeliği ve üslubu ise halkın anlaması için çok sade tutulmuştur. Bunların yanında yanlış anlamaya dayalı güldürü ögelerine yer verildiği için Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndaki Orta Oyunu ve Karagöz oyunundan izler taşıdığını da söyleyebiliriz.

Şair Evlenmesi Karakterleri ve Şair Evlenmesi Kahramanlarının İsimleri Nelerdir?

Eserde yer alan kahramanların isimlerinin sözlük anlamları, karakterlerin kişiliği ile uyumludur. Bunu bilerek yapan yazar, töre komedisi olan bu eseri daha da önemli kılmıştır. Eser hakkında verilen bu bilgiler doğrultusunda önem taşıyan eserin kahramanları ve özellikleri şunlardır:

Müştak Bey: Müştak sözcüğü dilimizde "özleyen ve can atan" anlamına gelmektedir. Müştak Bey'in isminin bu anlamına paralel olarak eserde Müştak Bey, Kumru Hanım'a kavuşmak için can atmaktadır.

Kumru Hanım: Olay örgüsünde ana karakter olan Kumru Hanım, Müştak Bey'in âşık olduğu kadın karakterdir.

Ziba Dudu: Ziba sözcüğü dilimizde süslü anlamına gelmektedir. Bu anlama pararlel olarak süslü anlama gelen Ziba Dudu, kötü bir karakter olarak eserde bulunurken aynı zamanda o dönemde meşhur olan kılavuzluğu yapmaktadır.

Ebul Laklaka: Sözcük anlamı olarak "laklakçının babası" anlamına gelirken bu anlama pararlel olarak Ebul Laklaka bu özelliği ile dini istismar eden ahlaki düşük bir adamdır.

Hikmet Efendi: Müştak Bey'in arkadaşı olan Hikmet Efendi, eserde Müştak Bey'i kollayan ve yanlış anlaşılmaları çözen aklı başında bir kişidir.

Sakine Hanım: Kumru Hanım'ın ablası olan Sakine Hanım, tuhaf, aksi ve kötü bir kadındır.

Habbe Kadın: Müştak Bey'in yengesi olan Habbe Kadın her şeyi çok iyi bilen ve danışılan kişidir.

Batak Ese : Mahallenin bekçisi olan Batak Köse, ortalığı karıştırmayı seven birisidir.