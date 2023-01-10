Sait Faik Abasıyanık Kimdir? Sait Faik Abasıyanık Öyküleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Sait Faik Abasıyanık Kimdir?

Sait Faik Abasıyanık Türk edebiyatında çok meşhur bir öykü yazarıdır. Türk edebiyatına çok önemli katkıları olan bu yazar 1906 yılında doğmuştur. Öykü başta olmak üzere roman ve şiir alanında da çalışmalar yapmıştır. Çağdaş hikayeciliği farklı bir boyuta taşıyan yazar, kimi eserlerinde "Adalı" takma adını kullanmıştır.

Adapazarı'nda dünyaya gelen Sait Faik Abasıyanık, çocukluğunun önemli bir kısmını da burada geçirmiştir. Yazarın babası Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarılardan dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Ailesi "Abbasızadeler" olarak tanınan yazar, Abasıyanık soyadını da bu sebeple almıştır. Ailesinin maddi durumu iyi olan Abasıyanık ilkokula Rehber-i Terakki özel okulunda başlamıştır. Burada eğitim aldığı süre içinde yaşanan Yunan işgali nedeniyle Düzce, Bolu ve Hendek bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır.

İstanbul Erkek Lisesi'nde arkadaşları ile yapılan bir şaka sebebiyle okuldan atılmış ve eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamlamak zorunda kalmıştır. Üniversite eğitimi için tekrar İstanbul'a döner ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydolur. Fakat dil öğrenmek için 2. Sınıfta iken fakülteden ayrılır. Bu dönemde Uygurca diline merak salmış ve bu dili öğrenmiştir. Söz konusu yaşlarda yazdığı eserler "Hür Gazetesi"nde yayınlanmıştır.

Sait Faik Abasıyanık Eserleri ve Hikayeleri

Sait Faik Abasıyanık yaşadığı dönemde çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu eserlerin birçoğu her kesimden insanların ilgisini çekmiştir. Yazarın ön plana çıkan eserleri aşağıda sıralanmıştır.

Semaver

Alemdağ'da Var Bir Yılan

Lüzumsuz Adam

Mahalle Kahvesi

Son Kuşlar

Havada Bulut

Sarnıç

Az Şekerli

Kayıp Aranıyor

Kumpanya

Şahmerdan

Bir Takım İnsanlar

Şimdi Sevişme Vakti

Sait Faik Abasıyanık'ın şiirleri de edebiyat tarihimizin altın kaynakları arasındadır. Yazarın ön plana çıkan şiirleri aşağıdadır.

Arkadaş

ve Ben

Köprü

Kırmızı Yeşil

Bir Zamanlar

Edebiyatımıza sayısız eserle katkı sağlayan büyük yazar Sait Faik Abasıyanık 11 Mayıs 1954 tarihinde vefat etmiştir.