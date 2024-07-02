Sait Faik Abasıyanık Şiirleri - Sait Faik Abasıyanık’ın En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Türk edebiyatında hikâyeci geleneğin kıymetli yazarlarından biri Sait Faik Abasıyanık'tır. Yazılarında genellikle İstanbul'un kenar mahallelerindeki sıradan insanların yaşamlarını, doğayı, denizi ve balıkçıları konu edinen yazar, günümüzde hala en çok okunan yazarların arasındadır. Sait Faik Abasıyanık'ın en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri konuları hakkında bilgi sahibi olmak, yazarı daha yakından tanımanızı sağlayacaktır. İşte Sait Faik Abasıyanık şiirleri.

Sait Faik Abasıyanık Şiirleri

Sait Faik Abasıyanık hikâyeleriyle tanınmış olsa da şiirler de kaleme almıştır.

Şimdi Sevişme Vakti

Evime Dönüyorum

Arkadaş

Kırmızı Yeşil

Mektup

Ceylan-ı Bahri, en çok okunan şiirleri arasındadır.

Sait Faik Abasıyanık'ın En Güzel Şiirleri

O ve Ben

Şimdi Sevişme Vakti

Marikula Doğur

Yeis

Söz Açınca

Kırmızı Yeşil, şairin en güzel ve en sevilen şiirleri arasındadır.

Sait Faik Abasıyanık'ın Hayatı

Sait Faik Abasıyanık, 23 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğmuştur. Babası Mehmet Faik Bey ticaretle uğraşan bir tüccar, annesi Makbule Hanım ise ev hanımıdır. İlköğrenimini Adapazarı Rehber-i Terakki Mektebi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul'da Halkalı Ziraat Mektebi'nde ve Bursa Erkek Lisesi'nde eğitim görmüştür. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde başlamıştır, ancak öğrenimini yarıda bırakarak İsviçre ve Fransa'ya gitmiştir. Fransa'da Grenoble Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı ancak bu eğitimi de tamamlamadan Türkiye'ye dönmüştür.

Sait Faik'in yazarlık kariyeri, 1930'lu yıllarda yayımlanan ilk öyküleriyle başlamıştır. İlk öykü kitabı "Semaver", 1936 yılında yayımlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Yazılarında İstanbul'un kenar mahallelerindeki yaşam, doğa, deniz ve balıkçılar sıklıkla yer almıştır. Sait Faik'in öyküleri, göz önünde olmayan, sıradan insanların günlük yaşamlarını samimi ve yalın bir dille anlatmasıyla dikkat çekmektedir.

Sait Faik'in hayatının son yılları sağlık sorunlarıyla geçmiştir. 1940'lı yıllarda siroz hastalığına yakalanır. Sağlık sorunlarına rağmen yazmaya devam etmiştir. Yazar, 1954 yılında vefat etmiştir. Ölümünden sonra, annesi Makbule Abasıyanık, onun anısını yaşatmak için Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı'nı kurmuştur. Ödül, her yıl Türk öykücülüğüne katkıda bulunan yazarlara verilmektedir.

Sait Faik Abasıyanık Eserleri

Öykü Kitapları

Semaver (1936) Sarnıç (1939) Şahmerdan (1940) Lüzumsuz Adam (1948) Mahalle Kahvesi (1950) Havada Bulut (1951) Kumpanya (1951) Havuz Başı (1952) Son Kuşlar (1952) Alemdağ'da Var Bir Yılan (1954) Az Şekerli (1954) Tüneldeki Çocuk (1955)

Romanları

Medar-ı Maişet Motoru (1944) - Daha sonra "Birtakım İnsanlar" adıyla yayımlanmıştır. Kayıp Aranıyor (1953)

Şiir Kitapları

Şimdi Sevişme Vakti (1953)

Röportaj Kitapları

Mahkeme Kapısı (1956)

Diğer Eserleri