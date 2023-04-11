Sakağı Bulmacada Nedir? Bulmacada Sakağı Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Sakağı bulmacada nedir cevabı çok bilinmemekle beraber bulmacayla ilgilenen vatandaşlar merak edip araştırmaktadırlar. Kare, çengel, resimli bulmacalarda karşımıza çıkan sakağı kelimesinin bir tane yanıtı bulunmaktadır. Halk arasında hayvan hastalığı olarak bilinen bu kelimenin bulmacada cevabına haberimizin geri kalanından ulaşabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz sakağı kelimesinin Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bulmacada Sakağı Ne Demek, Eş Anlamlısı ve Cevabı

Sakağı hayvanlarda görülen bir salgın, hastalık türüdür. Genellikle atları etkileyen ve atlarda görülen bu hastalık bulaşıcı olmakla beraber ölümcüldür. Atların boğazında görülen bu hastalık insanlara da bulaşabilmektedir. Hayvan biliminde ilgili kişilerin rastladığı bu kelimeye bulmaca çözen vatandaşlarımız da rastlamaktadır. Dilimizde oldukça eski olan bu kelime, eski Türkçe olan sakak kelimesiyle eş kökenlidir.

Bulmacada tek bir cevabı bulunan sakağı kelimesinin cevabı 4 harften oluşmaktadır. Bulmacada sakağı kelimesine verilmesi gereken cevap "Ruam" kelimesi olmalıdır. Aynı zamanda sakağı kelimesiyle eş anlamlı olan bu kelime Arapça kökenlidir. Bulmacada sıklıkla karşımıza çıkan sakağı kelimesinin cevabını ilgili vatandaşların "ruam" yanıtını vermeleri gerekmektedir. Ayrıyeten ruam kelimesine de sakağı cevabı verilebilir.