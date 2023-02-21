Sakarya Çorum Arası Kaç KM? Sakarya Çorum Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer ve Ne Kadar Benzin Yakar?

Otobüs, uçak ya da şahsi aracınızda Sakarya üzerinden ulaşabileceğiniz Çorum şehrine seçtiğiniz ulaşım çeşidine göre farklı zaman dilimlerinde ulaşabilirsiniz. Her koşulda da ele aldığım Sakarya Çorum arası kaç km eder sizler için bir araya derledik.

Sakarya Çorum Arası Mesafe Kaç Km?

Farklı ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceğiniz Sakarya Çorum arası mesafe 485,3 km'dir. Anadolu Otoyolu üzerinden başlayan ve O-4 ile devam eden yolculuk genel olarak 5 saat 30 dakika bir süreyi kapsar. Elbette bu süre üzerinde hızınız, mola süreleriniz ve trafik de etkili olacaktır.

Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Çorum şehrimizde havalimanı olmadığı için Sakarya üzerinden Çorum'a uçakla gitmek isterseniz en yakın havalimanı Amasya'dadır. İstanbul üzerinden Amasya Merzifon Havalimanına iniş yaptıktan sonra ister Çorum ilçelerine isterseniz de merkeze otobüs ya da kiralık araçla ulaşabilirsiniz. Bu yöntemi deneyerek Çorum'a ulaşmak isterseniz uçak seyahatiniz 1 saat, sonrası da yaklaşık 53 dakika süreceğinden 2 saatlik bir zaman diliminde Çorum'da olabilirsiniz.