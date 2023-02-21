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Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:12 Son Güncelleme: 21.2.2023 11:12

Sakarya Çorum Arası Kaç KM? Sakarya Çorum Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer ve Ne Kadar Benzin Yakar?

Leblebisiyle anılan aslında birbirinden özel tarihi dokularıyla da kesinlikle keşfedilmesi gereken Çorum çoğu kişi tarafından İç Anadolu’da sanılsa da aslında Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Denize kıyısı bulunmamasından dolayı genellikle İç Anadolu’da bulunduğu düşünülen şehre en büyük ziyaret göçü Sakarya üzerinden geliyor. Bahar ve yaz aylarında sıkça ziyaret edilen bu şehre sizlerde bu güzergahtan ulaşmayı planlıyorsanız Sakarya Çorum arası kaç kilometre sürüyor hemen öğrenmelisiniz.

Sakarya Çorum Arası Kaç KM? Sakarya Çorum Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer ve Ne Kadar Benzin Yakar?

Otobüs, uçak ya da şahsi aracınızda Sakarya üzerinden ulaşabileceğiniz Çorum şehrine seçtiğiniz ulaşım çeşidine göre farklı zaman dilimlerinde ulaşabilirsiniz. Her koşulda da ele aldığım Sakarya Çorum arası kaç km eder sizler için bir araya derledik.

Sakarya Çorum Arası Mesafe Kaç Km?

Farklı ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceğiniz Sakarya Çorum arası mesafe 485,3 km'dir. Anadolu Otoyolu üzerinden başlayan ve O-4 ile devam eden yolculuk genel olarak 5 saat 30 dakika bir süreyi kapsar. Elbette bu süre üzerinde hızınız, mola süreleriniz ve trafik de etkili olacaktır.

Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre?

Çorum şehrimizde havalimanı olmadığı için Sakarya üzerinden Çorum'a uçakla gitmek isterseniz en yakın havalimanı Amasya'dadır. İstanbul üzerinden Amasya Merzifon Havalimanına iniş yaptıktan sonra ister Çorum ilçelerine isterseniz de merkeze otobüs ya da kiralık araçla ulaşabilirsiniz. Bu yöntemi deneyerek Çorum'a ulaşmak isterseniz uçak seyahatiniz 1 saat, sonrası da yaklaşık 53 dakika süreceğinden 2 saatlik bir zaman diliminde Çorum'da olabilirsiniz.

Sakarya Çorum arası otobüsle kaç saat sürüyor diye genel karayolu ulaşım firmalarına bakılırsa 6,30 saat ile 10 saati bulan yolculuklarla karşılaşabilirsiniz. Eğer kendi özel aracınızla bu mesafeyi gitmek isterseniz 5,30 – 6 saat gibi bir süre yolda olmanız gerekecektir.

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Sakarya Çorum Arası Kaç KM? Sakarya Çorum Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer ve Ne Kadar Benzin Yakar?
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