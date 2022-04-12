Sakarya İlçeleri: Sakarya İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Sakarya coğrafi bölgeler içinde Marmara bölgesinin Çatalca-Kocaeli kısmında bulunmaktadır. Marmara bölgesi ülkemizin en kalabalık coğrafi bölgesi olarak bilinmektedir ve Sakarya bölgesi de bu bölgede bulunmaktadır. Her ne kadar Sakarya ilimiz çok kalabalık bir şehir olmasa da özellikle son dönemlerde gösterdiği gelişmeler ile de dikkat çekmektedir. 16 ilçesi bulunan Sakarya ilimiz hakkındaki nüfus ve ilçe bilgilerine geçelim.

Sakarya İlçeleri

Sakarya merkez nüfusuna baktığımız zaman Sakarya merkez nüfusunun son nüfus sayımına göre 1.060.876 kişi olduğunu görürüz. Son nüfus sayımına göre Sakarya ilimizin nüfusu geçmiş yıla göre 18 bin 227 kişi artmıştır. Yine son nüfus sayılarına göre belirlenen sayımlara göre Sakarya ilimizin en kalabalık ilçesi Adapazarı, en az nüfusa sahip ilçesi ise Taraklı ilçesidir.

16 ilçesi bulunan Sakarya'nın 4 tane merkez ilçesi bulunmaktadır. Sakarya merkez ilçeleri ve diğer ilçelerin isimleri ve nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adapazarı – Merkez İlçe: 280.214 kişi. Arifiye – Merkez İlçe: 47.851 kişi. Erenler – Merkez İlçe: 91.602 kişi. Serdivan – Merkez İlçe: 157.698 kişi. Akyazı: 93.087 kişi. Hendek:88.105 kişi. Karasu: 68.844 kişi. Geyve: 50.332 kişi. Sapanca: 44.001 kişi. Pamukova: 30.028 kişi. Ferizli: 27.652 kişi. Kaynarca: 24.385 kişi. Kocaali: 22.732 kişi. Söğütlü: 14.303 kişi. Karapürçek: 13.181 kişi. Taraklı: 6.861 kişi.

Sakarya İlçeler Haritası

Nüfus bilgileri ile beraber isimlerini de öğrendiğimiz Sakarya ilçelerinin harita üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir;