Sakarya, Türkiye'nin özellikle İstanbullu kişilerin şehirden doğaya kaçmak için genellikle tercih etmiş oldukları bir şehirdir. Bu şehir, Türkiye'nin kalabalık sayılan şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 4.823 km2'dir. Bu şehrin deniz seviyesinden yüksekliği 31 metre ve il plaka kodu 34'tür.

SAKARYA NEREDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Sakarya, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan illerinden birisidir. Bu ilimiz Marmara Bölgesi'nde bulunur. Sakarya ili, Marmara Bölgesi'nin Çatalca- Kocaeli Bölümü'nde yer alır. Sakarya iline sınır komşuluğu yapan illerimiz; doğu sınırında Düzce ve Bolu, güney sınırında Bilecik, güneybatı sınırında Bursa ve batı sınırında Kocaeli ilimizdir. Ayrıca Sakarya ilinin kuzeyi Karadeniz kıyısıdır.

SAKARYA HANGİ BÖLGEDE?

Doğal güzellikleri ve sakin havası ile ön plana çıkan ilimiz Sakarya, ilimiz Marmara Bölgesi'nde bulunur. Sakarya ili Marmara Bölgesi'nin Çatalca- Kocaeli Bölümü'nde yer alır. Sakarya ilinin kuzeyi Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır. Bu ilimizin çevresindeki iller Düzce, Bolu, Bilecik, Bursa ve Kocaeli'dir.

SAKARYA NÜFUSU

Sakarya, Türkiye'nin kalabalık sayılabilecek illerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye iller nüfus sıralamasında 22. sıradadır ve bu ilin nüfusu 1.042.649'tur. Bu nüfusun 520.261'i kadın, 522.388'i erkektir.

SAKARYA İLÇELERİ

Sakarya ilimize bağlı 16 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: