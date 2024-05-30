Sakarya Üniversitesi’nde bir dersten daha fazlası

Avrupa Parlamentosu Gençlik Uzmanı ve gençlik üzerine iki kitabın yazarı olan Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl kurulan bu ders, bu dönem çıtayı çok daha yükseğe çıkararak hem gençlerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağladı hem de toplumsal kalkınmada devrim niteliğinde projeler üretti. Ders çerçevesinde yurt içi 181 tane sosyal sorumluluk faaliyeti yapılırken yurt dışında sekiz farklı ülkede çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirildi.

Dersin koordinatörü ve yürütücü Öğr. Gör. Abdullah Şenaslan, yeni nesile, yeni nesil müfredat anlayışıyla oluşturmuş oldukları bu ders ile gençlerin enerjisini ve potansiyelini doğru yönlendirerek ciddi bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi. Gençlik üzerine sayısız makaleye de imza atan Şenaslan, ders kapsamında öğrencilerin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yankı uyandıran gönüllülük projelerine katılmalarını sağladı. Özellikle İslam coğrafyasındaki yardıma muhtaç çocuklara ve gençlere odaklanarak Ortadoğu'dan Asya'ya, Afrika'ya kadar sekiz farklı ülkede gerçekleştirilen yardım faaliyetleri, uluslararası arenada büyük takdir topladı.

Bu ders, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da büyük katkı sağladı. Geniş bir yelpazede projeler yürüten öğrenciler, yerel topluluklarla omuz omuza vererek harikalar yarattı. Türkiye'deki diğer üniversiteler için ilham kaynağı olan bu ders, gençliğin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gençlerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini ve toplumsal duyarlılıklarını da artırmayı hedefleyen bu ders, Sakarya Üniversitesi'nde çığır açmaya devam ediyor. Öğr. Gör. Şenaslan, dersin bu denli başarılı olmasının ardındaki en büyük sırrın, dersin ana kahramanının gençlerin olduğu ve onların bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirme kararlılığı olduğunu vurguluyor.

Sakarya Üniversitesi, gençleri toplumsal projelerde aktif rol almaya teşvik ederek, onların hem bireysel hem de toplumsal düzeyde gelişimlerine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Gençlik ve Gönüllülük dersi, Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek teşkil eden başarılarıyla geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor.