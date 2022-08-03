Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yaşında

Türkiye'de 2018 yılında kurulan iki uygulamalı bilimler üniversitesinden birisi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 4'üncü yılını kutluyor. 4 yılda; 1 enstitü, 6 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 20 uygulama ve araştırma merkezine ulaşan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 'Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz' mottosuyla öğrencilerin en az bir dönem tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldığı +1 Eğitim Modelini; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerindeki tüm birimlerinde uyguluyor. Şu anda üniversitenin rektörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın öncülüğünde geliştirilen +1 Eğitim Modelinin temelinde iş dünyasının beklentileri ve akademik eğitim arasındaki dengeyi kurmak, öğrencilere mezun olmadan iş deneyimi kazandırmak, müfredatları sürekli iş dünyasından gelen geri beslemelerle güncel tutmak, uygulanabilir ve sahanın sorunlarına çözüm üreten Ar-Ge yapmak bulunuyor. Ayrıca akademisyenlerin iş dünyasıyla sürekli bağlantı halinde olmasını sağlayarak bir köprü oluşturmak da modelin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Öğrencilerden, akademisyenlerden ve iş dünyası temsilcilerinden gelen geri beslemelerle model sürekli güncellenirken, ilerleyen süreçte iş garantili bölümlerin oluşturulması Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin temel hedefleri arasında yer alıyor. Üniversite, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülü ve Kalite Derneği (KALDER) İlham Veren Kamu Yönetimi Projesi Ödülü gibi ödüllere sahip.Bölündüğünde Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi; 4 yıl içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'ni kurarak ilk öğrencilerini aldı. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da fakülte haline getirildi. Yeni fakültelerin ve diğer fakültelerdeki bölümlerin oluşturulmasında Fikir Sofrası adı verilen ve ilgili alanlardan temsilcileri bir araya getiren toplantıların çıktıları etkili oldu. Sakarya'nın özellikle tarım alanındaki potansiyelini değerlendirmek ve destek sağlamak amacıyla Ziraat Fakültesi, Akyazı'nın termal kaynaklarını ve konumunu değerlendirmek amacıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu. Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Turizm Fakültesi bağımsız kurumların denetimlerinden geçerek akredite edildi. Kuruluşta 11 olan meslek yüksekokulu sayısı, Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasıyla 12'ye ulaşırken; her geçen yıl öğrenci sayısı ve programlarına ilgi azalan Akyazı Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile entegre eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürecek şekilde Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu haline getirildi ve yeni programlara kavuşturuldu. Denizcilik Meslek Yüksekokulu yeni ve donanımlı binasında mesleğin gerektirdiği teknik araçlar ve simülasyon laboratuvarıyla ilk mezunlarını verdi.24 yüksek lisans, 13 doktora programıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü raflarda tozlanan değil, iş dünyasının sorunlarına çözüm üreten tezlerin oluşturulması hedefiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programlarının dersleri yapılan anlaşma gereği 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde hazırlanan sınıflarda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin iş dünyasına giderek yaptığı çalışmalar 12 AKTS olarak değerlendiriliyor. İlerleyen süreçlerde program sayısının artırılması ve iş dünyası ile lisansüstü düzeyde de daha fazla birliktelik hedefleniyor. Üniversitede sayısı 20'ye ulaşan uygulama ve araştırma merkezleri topluma hizmet açısından önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) sadece 2021 yılında 16 bin 500'e yakın belgelendirme yaptı. Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve diğer merkezlerde ihtiyaçlara yönelik Ar-Ge ve topluma hizmet çalışmaları devam ediyor.78 ülkeden 2 bin 800'ün üzerinde uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü SUBÜ, uluslararasılaşmaya önem veren üniversiteler arasında yer alıyor. Uluslararası öğrenciler ilk olarak üniversitenin Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) verilen Türkçe dil eğitiminin ardından yeterli seviyeye ulaştıklarında belirlenen kontenjanlar dahilinde bölümlere kaydoluyorlar. Hemen hemen her sınıfta birçok ülkeden öğrenci bulunuyor. +1 Eğitim Modeli kapsamında iş dünyasına gönderilen uluslararası öğrenciler, üniversite hayatları boyunca etkilendikleri kültürel etkileşimin de etkisiyle hem kültür hem de ticaret elçileri oluyorlar. SUBÜ, teknoloji yarışmalarına ayrı bir önem veriyor. TEKNOFEST'te elektrikli araç, insansız hava aracı, roket, su altı robotu, uçan araba tasarım yarışması gibi birçok alanda takımı bulunan üniversitenin TEKNOFEST kapsamındaki TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 3'üncülük, Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda 2'ncilik ve İHA yarışlarında 5'incilik gibi başarıları bulunuyor. Bu doğrultuda öğrencilere destek sağlanıyor. Türkiye'de ilk defa SUBÜ'de kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde oluşturulan alanda teknoloji yarışmalarında yer alacak öğrenciler 7/24 çalışma imkânına sahip oluyorlar. Üniversite genelinde 40'ın üzerinde bulunan öğrenci toplulukları aktif olarak paraşütçülükten kampçılığa, fotoğrafçılıktan gönüllü sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor ve üniversite tarafından destekleniyor.