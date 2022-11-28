Şakayık Çiçeği Anlamı: Şakayık Çiçeği Ne Anlama Gelir, Ne Demek ve Hikayesi Nedir?

Şakayık çiçeği oldukça güzel, nadide bir bitki türüdür. Sulama rutini de onun canlı kalabilmesi açısından en önemli kriterlerden bir tanesidir. İlkbaharda çiçeklenip yaz mevsiminde büyüyen ve hayat bulan şakayık çiçeği, yaz mevsiminin sıcağı ile baş edebilmesi için sık sık sulanmalıdır. Nemli toprakları seven şakayık çiçeği için en iyi toprak, nemli bir toprak olacaktır. Tüm bu özelliklerinin yanında şakayık çiçeğinin nesillerden nesillere aktarılmış meşhur bir hikayesi ve anlamları da bulunmaktadır.

Şakayık Çiçeği Anlamı

Şakayık çiçeği şefkati ve huzuru simgelemektedir. Ağrılara derman olan, geçmek bilmeyen sancıları geçiren ve bu özelliğiyle tanınmış olan şakayık çiçeği, ağrı kesici özelliği olduğundan dolayı bu anlamları kazanmıştır. Şakayık çiçeği ağrıları dindirmesi ile kişiye huzur getirecek ve şefkatini aktaracaktır.

Şakayık çiçeği şefkat ve huzuru simgeler demiştik. Bir de şakayık çiçeğinin hediye olarak hasta ziyaretlerinde ya da özel günlerde verilmesi durumu vardır. Hediye olarak verilen şakayık çiçeği hasta kişilere acılarının bir an önce dinmesi ve şifa bulmaları için verilir ve bu anlamı taşır.

Şakayık çiçeği aracılığı ile sevdiklerinize zor anlarınızda böyle bir mesaj verebilirsiniz. Normal zamanda hediye edilen şakayık çiçeği ise karşınızdakine acısız, huzur dolu bir ömür dilediğinizi göstermektedir.

Şakayık Çiçeği Hikayesi

Şakayık çiçeğinin çok ama çok eski zamanlara ait olan Yunan mitolojisinden bugüne kadar gelen meşhur bir öyküsü vardır. Efsanede Paeon adlı öğrenci, bir ilaç tanrıçasının öğrencisidir ve hocası tarafından ormana çiçek bulması için göreve gönderilmiştir.

Paeon, hamile kadınların acılarını dindirmek için aslında şakayık çiçeği aramaktadır. Zeus ise ilaç tanrıçasının ne kadar güvenilmez bir karakterde olduğunu bildiği için başına bir iş gelmesin diye Paeon'u bir şakayık çiçeğine çevirir. Çiçeğe de Paeonia ismi verilir.

Ağrılara iyi gelmesi sebebiyle bugün ilaç sektörü sık sık şakayık çiçeğini kullanmaktadır.