Sakil Ne Demek? Sakil Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sakil ne demek, sözlük anlamı önemlidir. Türkçe sözlükte ağır, sıkıntı veren ve sıkıntılı anlamlarının yanında birçok anlamı vardır. Bu kelime günümüz dilinde yer yer kullanılsa da geçmiş edebi metinlerde daha çok kullanılmıştır. Ayrıca Türk müziğinde bir makam olarak da kullanılmaktadır. Sakil cümle içinde kullanımı ve kökeni de bu anlamlar çerçevesinde değişir. Yine deyim olarak da kullanılan bir kelimedir. Bu noktada ise sakil durmak ne demek, bakacak olursak ağır duran, sıkıntı veren cevaplarını verebiliriz.

Sakil Ne Demek?

Sakil sözcüğü Türkçe sözlükte hem sıfat hem de isim olarak ve eskimiş nitelendirilmektedir. Eskimiş sıfat olarak nitelendirilen anlamları şunlardır:

• "Ağır, sıkıntı veren, sıkıntılı, çirkin, kaba uyumsuz" bunlar ismin önene geldiğinde ya da eylemin sıfat ya da zarf görevinde kullanılmaktadır.

Eskimiş isim olarak kullanıldığında ise bir musiki usul olarak tanımlanmaktadır:

• Türk müziğinde bir usul, olarak tanımlanmaktadır.

Sakil Kelime Kökeni

Türkçe sözlükte sıfat olarak, "ağır, sıkıntı veren, sıkıntılı, çirkin, kaba uyumsuz" olarak tanımlanırken isim olarak "Türk musikisinde bir usul" olarak tanımlanan saki sözcüğünün kelime kökeni Arapçadır. Arapça s̠ḳl kökünden gelen s̠aḳīl ثقيل z "ağır, hantal" sözcüğünden alıntıdır.

Bu sözcük tarihe ilk kez Mercimek Ahmet'in Kabusnâme(1432) eserinde kullanılmıştır.

Sakil Durmak Ne Demek?

Sakil durmak, sözcüğün anlamları ile açıklandığında:

• Ağır durmak

• Çirkin durmak

• Kaba durmak

• Uyumsuz durmak

• Musiki usulü olarak bakıldığında "Türk usulü durmak" gibi anlamlara gelebilmektedir. Sözcük aynı zamanda +lik yapım ekini alarak sakinlik olarak da türetilir. Buna ise " sakil olma durumu" denilmektedir.

Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sakil sözcüğünü daha iyi anlamak için cümle içindeki kullanımına örnekler verecek olursak:

• Sakil bir kanepe.

• Bazı hayvan cinsleri çok sakil olurken bazıları da çok çeviktir

• Adam yerine sakillik içinde oturdu.

• Kirazlar dallarına sakil ve olgun duruyordu.

• Bu türkünün sakilini bilmeden çalamam.