Sakin eş anlamlısı nedir? Sakin kelimesinin eş anlamlısı

Sakin kelimesi günlük hayatta hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılan bir kelimedir. Kişiler saki kelimesinin doğru kullanımı ya da eş anlamlı kelimelerini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapar. Bu noktada kavgasız ve gürültüsüz kişi ve durumları anlatan saki kelimesi hakkında merak edilenleri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. Peki, Sakin eş anlamlısı nedir? Sakin kelimesinin eş anlamlısıyla hangi cümleler kurulabilir.

SAKİN KELİMESİNİN ANLAMI

Sakin kelimesi, kavgasız ve gürültüsüz kişileri tanımlamak için kullanılır. Aynı zamanda mecazi anlamda da kullanılır. Bir durumu ya da olayı anlatmak için sakin kelimesine başvurulabilir. Sakin kelimesinin kökeni Arapçadır ve sükun kelimesinden gelmektedir. Sakin kelimesinin bir diğer anlamı ise hareket etmeyen, stabil durumda olandır. Bu kullanıma örnek olarak, Deniz bugün çok sakin" kullanımı verilebilir.

SAKİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Sakin kelimesinin 4 farklı eş anlamı vardır. Bunlardan biri Munistir. Munis kelimesinin kökeni de Arapçadır. Aşina ve alışık olma anlamına gelir. Bir diğer eş anlamlı kelime ise mülayimdir. Bulunduğu ortama uyum sağlayan kişilere de sakin yerine uysal kelimesi kullanılabilir. Son olarak sakin kelimesi yerine kullanılabilecek kelimelerden biri dingindir. Dinmek kelimesinden türeyen bu kelime de sakinliği tanımlayacağınız durumlarda kullanılır.

SAKİN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Her zaman sakinliği ile adından söz ettiriyordu.

Küçükken sakin bir çocuk olmasına rağmen büyüdükçe hırçınlaştı.

Yaşanılanların karşısında sakinliğini koruyamadı.

SAKİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Sakin kelimesinin 4 farklı eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Munis:

Yaşanılan olayların munis durumlardır.

Mülayim:

İş yerindeki stajyer oldukça mülayim bir kişilikti.

Sessiz ve mülayim insanlar iş dünyasında geri planda kalabilir.

Uysal:

Barınaktan aldığı köpek çok uysaldı.

Uysal ve ağır başlı bir çocuk olduğu için çevresinden hep takdir toplardı.

Dingin: