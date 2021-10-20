Sakin Zıt Anlamlısı Nedir? Sakin Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede pek çok sıfat bulunmaktadır. Bu sıfatlardan biri de sakin kelimesidir. Cümle içerisinde bir ismin önüne gelerek onu nitelemektedir. Bunların haricinde sakin kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. İlk bakışta basit bir kelime gibi görünmesine rağmen bilinmeyen çoğu anlamı bünyesinde barındırmaktadır.

SAKİN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Sakin kelimesine baktığımızda karşımıza hem eski kullanımından hem günümüzdeki kullanımına kadar pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan çoğu sıfat görevinde olsa da bazen isim görevinde de kullanılmaktadır. Bu bilgilere bakarak sakin kelimesinin anlamları şunlardır:

Devinimsiz, dingin, durgun.

Gürültü patırtı olmayan, sessiz.

Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen, sessiz (kimse).

Rahatsızlığı, huysuzluğu azalmış ya da geçmiş.

Bir yerde oturan (kimse).(eskimiş kullanım)

Durgun, dingin olarak.

Kızgınlık, heyecan, telaş göstermeden, soğukkanlı olarak.

Uslu uslu.

SAKİN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Sakin kelimesinin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Göründüğü gibi birçok anlamı bulunmaktadır. Bu yüzden de çok fazla anlam ilişkisi bulunan bir kelimedir. Bu anlam ilişkilerinden en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Sakin kelimesinin eş anlamlıları 'soğukkanlı, dingin, durgun, sessiz' gibi sözcüklerdir. Buradan yola çıkarak sakin kelimesinin zıt anlamlıları 'hırçın, aksi, coşkun, dalgalı, hiddetli' kelimeleridir. Bunları daha iyi özümsemek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Hırçın insanlar toplumda çok fazla sevilmezler.

Hiddetli bir müdürümüz olduğu için öğrenciler çok korkuyor

Bazı insanların sakin olması onların en büyük avantajıdır.

SAKİN KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede pek çok kelime birbiriyle etkileşim halindedir. Sakin kelimesi de gerek anlam dağarcığı gerek anlam ilişkisiyle birçok kelimeyle etkileşime girmiştir. Sakin kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: