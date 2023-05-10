Sakız Adası Nerede? Sakız Adası’na Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Sakız Adası nerede araştırması için harita da kullanabilirsiniz. Söz konusu ada Ege Denizi açıklarında bulunur. Adanın yerini gördüğünüzde, Sakız Adası nereye bağlı sorusunu da tahmin edeceksiniz. Türkiyeden Sakız adasına nasıl gidilir araştırması da deniz ulaşımı üzerinden yapılabilir. Sakız Adası'na pasaportsuz gidilir mi gibi merak edilen soruların cevaplarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Sakız Adası Nerede?

Sakız Adası, Ege Denizi açıklarında bulunan bir adadır. Söz konusu ada Yunanistan'a aittir. Ada, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Etkileyici bir yapıya sahip olan bu ada, insanlara çeşitli aktivite imkânları sunması ile de popüler olmuştur.

Sakız Adası, İzmir'in Çeşme ilçesinin tam karşısında yer alır. Çeşme'ye giden tatil severler genellikle bu adaya da gitmek ister. Söz konusu ada, Karaburun yarımadasına da çok yakındır. Türkiye topraklarına sadece 8 km mesafede olan bu adanın doğusunda İzmir, güneyinde Ege Denizi, kuzeyinde ise Midilli Adası yer alır. Ada, eşsiz konumundan dolayı ilgi görmektedir.

Türkiye'den Sakız Adasına Nasıl Gidilir?

Sakız Adası'na, tahmin edeceğiniz üzere denizyolu ile ulaşım sağlanır. Adaya gitmek için en kolay ve pratik yol, Çeşme üzerinden bu adaya ulaşmaktır. Çeşmeden her gün adaya feribot seferleri düzenlenmektedir. Bu seferlerden istifade ile kolay bir şekilde adaya gidebilirsiniz.

Sakız Adasına ulaşımın diğer bir alternatifi de Atina üzerinden adaya gelmektir. Atina'dan da bu adaya düzenli olarak feribot seferleri düzenlenir. Bunun yanında Atina'dan Limnos, Rodos ve Samos Adalarına düzenli uçuşlar yapılır. Söz konusu adalardan Sakız Adasına geçebilirsiniz.

Sakız Adasına pasaportsuz gidişin mümkün olup olmadığı da merak edilen konulardan biridir. Söz konusu adaya günübirlik dahi gitseniz pasaport ve vizenizin olması gerekir. Çeşme ilçesinde kapı vizesi noktalarından kısa sürede vize almanız mümkündür.