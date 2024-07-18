Saklıkent Kayak Merkezi Nerede, Hangi İlçede? Saklıkent Kayak Merkezi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Saklıkent Kayak Merkezi'ne, Antalya şehir merkezinden özel araçla veya tur otobüsleriyle yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla ulaşılabilir. Ancak kış sezonunda yol durumu muhakkak kontrol edilmelidir. Çünkü kar ve buzlanma olasılığı oldukça yüksektir. Kayak merkezi yaklaşık 1850-2547 metre rakımda bulunmaktadır. Yola çıkmadan önce Saklıkent Kayak Merkezi nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir öğrenilmesi tavsiye edilir.

Saklıkent Kayak Merkezi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Saklıkent Kayak Merkezi, Antalya'ya bağlı Konyaaltı ilçesindeki Beydağları'nda yer almaktadır. Antalya şehir merkezine yaklaşık 45 km uzaklıktadır. Saklıkent Kayak Merkezi'ne ulaşım için detaylı yol tarifi ise şu şekildedir:

Kendi aracınızla gidecekseniz, şehir merkezinden çıkış yaparak Konyaaltı yönüne doğru ilerleyin. D400 karayolunu kullanarak Konyaaltı'na doğru devam edin. Konyaaltı Plajı'nı geçtikten sonra Kemer yönüne doğru ilerleyin. Kemer yolunda ilerlerken, Çakırlar Mahallesi yönüne dönün. Çakırlar Mahallesi'nden geçtikten sonra Düzlerçamı yolunu takip edin. Düzlerçamı yolunda ilerlerken Saklıkent tabelalarını takip edin. Yolun sonuna doğru Saklıkent Kayak Merkezi'ne giden dağ yoluna giriş yapacaksınız. Yolun bu kısmı kıvrımlı ve dar olabilir, dikkatli ilerlemeniz önemlidir. Saklıkent Kayak Merkezi'ne vardığınızda, otopark ve tesislerin bulunduğu alanı göreceksiniz.

Antalya şehir merkezinden direkt olarak Saklıkent Kayak Merkezi'ne giden toplu taşıma araçları bulunmamaktadır. Ancak Konyaaltı veya Çakırlar yönüne giden otobüs veya dolmuşlara binip, daha sonra özel araç veya taksi ile kayak merkezine ulaşabilirsiniz. 500 numaralı otobüs hattı ise kayak merkezine oldukça yakın bir konumdan geçmektedir.

Antalya'da çeşitli tur firmaları kış sezonunda Saklıkent Kayak Merkezi'ne turlar düzenlemektedir. Bu turları tercih ederek toplu taşıma ile daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Eğer özel aracınız yoksa, Antalya'da araç kiralama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Kış aylarında yol durumu ve hava koşullarını kontrol etmek önemlidir. Kar lastiği ve zincir bulundurmanız da faydalı olacaktır. Çeşitli navigasyon uygulamalarıyla Saklıkent Kayak Merkezi'ni kolayca bulabilirsiniz. Antalya şehir merkezinden yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla Saklıkent Kayak Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

Saklıkent Kayak Merkezi Otel Fiyatları Ne Kadar?

Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki otel fiyatları sezon, konaklama tipi ve otelin sunduğu hizmetlere göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, kış sezonunda fiyatlar daha yüksek olabilir. Ortalama olarak, Saklıkent Kayak Merkezi ve çevresindeki otel fiyatları sundukları hizmetlere göre değişir. Standart otel ve pansiyonların gecelik fiyatları biraz daha uygunken, lüks otellerde ise bu rakamlar 10.000 ve daha üzeri olabilir. Lüks oteller, üst düzey konfor, kapsamlı hizmetler ve olanaklar nedeniyle tercih edilir. SPA, kapalı yüzme havuzu ve tam pansiyon konaklama seçenekleri olabilir. Buna karşın, standart otel ve pansiyonlar ise temel konforu sağlayan hizmetler sunar.

Saklıkent Kayak Merkezi Giriş Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı için Saklıkent Kayak Merkezi fiyatları henüz kesinleşmemiş olsa da, 2023 yılı fiyatlarını temel alarak genel bir fikir edinmek mümkündür. 2023 yılı için geçerli olan fiyatlar ise aşağıda listelenmiştir.

Telesiyej Kullanım Ücretleri

Tek Çıkış: 100 TL

5 Çıkış: Hafta Sonu: 300 TL Hafta İçi: 250 TL

10 Çıkış: Hafta Sonu: 450 TL Hafta İçi: 400 TL

Günlük Pass: Hafta Sonu: 500 TL Hafta İçi: 400 TL

Aylık Pass (Kişiye Özel): 1.050 TL

Yıllık Pass (Kişiye Özel): 3.000 TL

Not: Telesiyej kullanımına yalnızca 6 yaşından büyükler için izin verilmektedir.

Kayak ve Snowboard Kiralama Ücretleri