Daha çok Saklıkent Kanyonu adıyla bilinen Saklıkent Milli Parkı hem doğal güzellikleri hem de ziyaretçilere sunduğu çeşitli aktivitelerle dikkat çeker. Kanyonun muhteşem manzarası ve serin suları, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır. Peki Saklıkent Milli Parkı nerede, nasıl gidilir? Fethiye Saklıkent Kanyonu Milli Parkı yol tarifi ve giriş ücreti nedir? İşte doğa harikası Saklıkent Kanyonu'nu keşfetmek isteyenler için cevaplar.

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı'nın Tarihçesi

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı binlerce yıl süren doğal süreçler neticesinde meydana gelmiş doğal bir oluşumdur. Bu eşsiz doğa harikası, milyonlarca yıl süren erozyon ve jeolojik hareketler sonucu şekillenmiştir. 6 Haziran 1996 tarihinde milli park ilan edilen Saklıkent Kanyonu, bu tarihten itibaren koruma altına alınmıştır.

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı'nın Özellikleri

Saklıkent Kanyonu Antalya ile Muğla illerinin sınırlarını çizen Eşen Çayı'nın kollarından biri olan Karaçay nehrinin oluşturduğu doğal bir oluşumdur. Kanyon, kolay aşınabilen kireçtaşından meydana geldiği için su kolaylıkla taşları aşındırmış ve kanyon bu şekilde meydana gelmiştir. Bin metrelik bir yükseklikte bir arazide bulunan Saklıkent Kanyonu'nun uzunluğu 18 kilometre iken yüksekliği 200 metredir. Debisi oldukça yüksek olan Karaçay'ın oluşturduğu Kanyonun en dar yeri ise 2 metre kadardır ve kanyonda 16 adet mağara bulunmaktadır.

Saklıken Milli Parkı etkileyici kanyonuyla ünlüdür ve ziyaretçilerine uzun bir yürüyüş alanı sağlamanın yanında mağara gezisi ile tırmanış, rafting ve yüzme gibi aktiviteler sunmakla kalmaz aynı zamanda bu kanyonda çamur banyosu ve kil maskesi yapmak da mümkündür. Ayrıca, parkta bulunan çeşitli bitki ve hayvan türleri doğa severlerin ilgi odağı olmaktadır.

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı Nerede

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı, Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı sanılsa da aslında bu doğa harikası yine Muğla'ya bağlı olan Seydikemer ilçesindedir. Kanyonun Fethiye'de zannedilmesinin nedeni Seydikemer'in ilçe olmadan önce Fethiye'ye bağlı bir belde olmasıdır. Seydikemer'in 2013 yılında ilçe olmasıyla Saklıkent Kanyonu Milli Parkı bu ilçenin sınırları içinde kalmıştır.

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı'na ulaşım için özel araç, otobüs ya da tur hizmetlerinden yararlanılabilir. Fethiye'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan kanyona Fethiye merkezden otobüs seferleri düzenlenmektedir. Antalya'ya uzaklığı 50 kilometre olan Saklıkent Milli Parkı'na ayrıca bölgedeki tur şirketleri tarafından günlük turlar da yapılmaktadır. Özel araçla gelmeyi planlayanlar için park alanında geniş otopark imkanları mevcuttur.

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı Girişi Ücretli Mi?

Fethiye Saklıkent Kanyonu Milli Parkı'na giriş ücreti alınmaktadır. Bu ücret milli parkın korunması ve bakımının sağlanması için kullanılmaktadır. Öğrenciler ve çocuklar için indirimli tarifeler uygulanmaktadır. Aynı zamanda park içinde sunulan rehberlik hizmetleri ve aktiviteler için ek ücretler de söz konusu olabilir.