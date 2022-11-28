Sakura Ne Demek? Neyi Simgeler, Hikayesi Nedir, Sakura Nedir?

Kökeni Uzakdoğu mitolojisine dayanan, bir mevsime adını veren Sakura ağacı manası ve kültürel derinliği sebebiyle ülkemizde de ilgiyle inceleniyor. Hem görsel güzelliği hem de barındırdığı derin anlamlar nedeniyle merak konusu olan bu ağaç, Japon kültüründe sakura nedir, ne demek, sakura çiçeği neyi temsil eder gibi sorularla araştırılıyor. Bu ağacın hikayesi ve temsil ettiği anlamlar haberimizde.

SAKURA NE DEMEK?

Sakura Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir ve Japon kültüründeki önemi büyüktür. Sakura Türkçe'de kiraz çiçeği anlamına gelir. Çiçeklerinin güzelliğiyle dikkat çeken bu ağaç aynı zamanda yaşam ve ölümün iç içe oluşunu ifade eder.

JAPON KÜLTÜRÜNDE SAKURA NE DEMEK?

Sakura ağacı meyve vermemesine rağmen bu ağacın adı dilimizde "Kiraz Çiçeği" anlamına gelir. Japon kültüründe büyük önemi olan bu ağaç, ülkenin hemen hemen her yerinde yetişir. 200'den fazla çeşidi olan bu ağacın en popüler türü Somei Yoshino'dur. Kiraz çiçeklerinin açmasını temsilen "Sakura zensen" terimi kullanılır. Bu ifade Japonlar için baharın gelişini, doğanın canlanışını, yeniden doğuşu ve değişimi sembolize eder.

SAKURA ÇİÇEĞİ ANLAMI VE HİKAYESİ

Japon mitolojisinde kökeni Kono Hana no Sakuya Hime adlı güzellik tanrıçasına dayanan Sakura çiçeği, ağır ağır açar ve çok hızlı dökülür. Bu nedenle Sakura ağacı hem yaşamın başlangıcını temsil ederek baharı müjdeler hem de solmaya fırsat bulamadan dökülmesi nedeniyle ölümü temsil eder. Çiçekler en güzel halindeyken dökülür. Bu yönüyle kiraz çiçeği ağacı, yaşam ve ölümün birlikteliğini sembolize eder ve ölümün kaçınılmazlığını anlatır. Bu nedenle Japon edebiyatında bu ağaca dair motiflere ver metaforlara sık sık yer verilir.

SAKURA ÇİÇEĞİ NEYİ TEMSİL EDER?

Ayrıca görsel bir şölen oluşturması nedeniyle görsel sanatlarda da yer tutar. Sakura çiçekleri açmak için çok çaba gösterse de yalnızca 10 gün dalda kalma imkanı bulur. Bu nedenle hayatın gelip geçiciliği ve ölümün anlık oluşu ile felsefi düşüncelerde de yer bulur. Mart sonu ile Nisan başında açan çiçekler bu dönemin de Sakura olarak adlandırılmasına sebep olmuştur. Japonya dışında tüm Uzakdoğu ülkelerinde yeri olan bu bitki, Budizm'le de derinden bağlantılıdır. Budistler bu çiçekten feyz alarak dünyevi değerlerin geçiciliğine dikkat çeker. Edebiyatta ise şairler kiraz çiçeklerinin dökülüşünü "ilkbahar karı" olarak sembolize eder.

SAKURA FAYDALARI NELERDİR?

Sakura çiçeği, kozmetik sektöründe çeşitli krem ve nemlendiricilerde kullanıldığı gibi çay olarak da tüketilmektedir. Sakura çiçeğinin faydaları şu şekildedir:

Çok yoğun ve derinlemesine bir nemlendiricidir.

İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi besler ve korur.

Ciltte kolajen oluşumunu teşvik ederek yaşlanma karşıtı faydalar gösterir.

Cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olabilir.

Ciltteki gözeneklerin büyümesini engeller.

Pürüzsüz ve neme doymuş cilt yaratır.

Cildin ve saçın parlamasını teşvik eder.