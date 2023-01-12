Salah Birsel Kimdir? Salah Birsel Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Salah Birsel edebi kişiliği okurlarının araştırdığı konular arasında yer almaktadır, çünkü farklı kalemi her zaman okuyucuların dikkatini çekmiştir. Kendine ait bir tarzla dizeleri bir araya getiren Salah Birsel kitapları ve eserleri hangileridir? Bu sorunun yanıtını ve Salah Birsel hayatı hakkında ayrıntıları sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Salah Birsel Kimdir? Kısaca Hayatı

Salah Birsel, Türk Edebiyatının farklı ve kendine has tarzıyla eserlerini oluşturmuş, okuyucuların beğenisine mazhar olmuş üstatlarından birisidir. Kendisi sadece şiirleriyle değil denemeleri ile de büyük ses getirmiş bir edebiyat sanatçısıdır.

Salah Birsel, 1919 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Bandırma'da, ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversite sınavı sonucu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Birsel, iki yıl hukuk okuduktan sonra yine İstanbul Üniversitesinin Felsefe Bölümüne geçiş yaparak bu bölümden mezun olmuştur. Henüz lise çağlarındayken şiir yazmaya başlayan yazarın ilk kez bu dönemde şiirleri yayınlanmıştır. Üniversite mezuniyetinin ardından Fransızca öğretmenliği, iş müfettişliği, kütüphane müdürlüğü ve Türk Dil Kurumu'nda yayın kolu başkanlığı görevlerini yapmıştır. Bu dönemde bol bol şiir ve denemeler yazan usta kalem, esas olarak 1970'li yıllarda yayımladığı denemeleri ile gündeme gelmiş, üne kavuşmuştur. Türk Edebiyatının usta kalemlerinden Salah Birsel 1999 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

Salah Birsel Edebi Kişiliği

Salah Birsel şiir ve yazılarında İkinci Yeni ve Garip akımlarından etkilenmiş, ancak kendi tarzına göre uyarlamıştır diyebiliriz. Şiirlerinde hiciv yapmayı çok seven Birsel sakin, hoş dilli ve halk ağzına yalın bir üslup benimsemiştir. Ancak bazı yazılarında ve dizelerinde hem olabildiğince halktan hem de ender duyulmuş deyimler kullanarak zıtlıklarla harmanlanmış hoş bir farklılık ortaya koymuştur. Salah Birsel'in deneme konuları genelde İstanbul'da eski yaşam ve sanat çevreleri hakkında olmuştur. Yazı hayatına şiirle başlayan sanatçı, 1970'li yıllara kadar şiirle meşgul olmuş bu dönemde birçok dergide şiirleri yayımlanmıştır. Tam da bu dönemde denemeleri oldukça beğeni toplayan Birsel, 1990'lı yıllara kadar epeyce denemeler yazmıştır. 90'lı yıllarda tekrardan büyük bir hevesle şiire dönüş yapmıştır.

Salah Birsel Eserleri

Şiirleri;

Dünya İşleri (1947)

Hacivat'ın karısı (1955)

Ases (1960)

Kikirikname (1961)

Haydar Haydar (1972)

Köçekçeler (1981)

Bütün Şiirleri (1986)

Varduman (1993)

Yalelli (1994)

İnce Donanma (1995)

Rumba da Rumba (1995)

Yaşama Sevinci (1995)

Çarleston (1995)

Baş ve Ayak (1997)

Sevdim Seni Ey İnsan (1997)

Kitapları;

Dört Köşeli İnsan (1961)

Deneme, inceleme ve günlükleri;

Şiirin İlkeleri (1952)

Günlük (1955)

Sev Beni Sev (1957)

Kendimle Konuşmalar (1969)

Şiir ve Cinayet (1975)

Kahveler Kitabı (1975)

Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu (1976)

Kuşları Örtünmek (1976)

Kurutulmuş Felsefe Bahçesi (1979)

Boğaziçi Şıngır Mıngır (1980)

Halley Kimi Kurtarır (1981)

Paf ve Puf (1981)

Hacivat Günlüğü (1982)

Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi (1982)

Amerikalı Tolstoy (1983)

İstanbul-Paris (1983)

Bir Zavallı Sarı At (1985)

Yapıştırma Bıyık (1985)

Şişedeki Zenci (1986)

Asansör (1987)

Kediler (1988)

Aynalar Günlüğü (1988)

Seyirci Sahneye Çıkıyor (1989)

Bay Sessizlik (1990)

Nezleli Karga (1991)

Yaşlılık Günlüğü (1992)

Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde (1993)

Gece Mavisi (1994)

Papağanname (1995)

Yanlış Parmak (1996)