Salahiyet Ne Demek? Salahiyet Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Salahiyet sözcüğü eski zamanlarda yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Türkçemizde manasını bilmediğimiz birçok kelime mevcuttur. Anlamı ve kökeni en çok araştırılan kelimelerden biri salahiyet kelimesidir. Bu yazımızda sizler için salahiyet ne demek, salahiyet kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı ile ilgili tüm ayrıntılara yer verdik.

Salahiyet Ne Demek?

Türkçemizde Arapçadan girmiş olan pek çok sözcük bulunmaktadır. Salahiyet sözcüğü de bunlardan biridir. Arapçadan dilimize girmiş olan bu sözcük, günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır. Arapça şlh kökünden gelen "ṣalāḥ" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. İlk defa duyulan kelimelerin anlamları her zaman daha fazla araştırılmaktadır. Birçok kişi salahiyet ne anlama gelir diye merak etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre salahiyet kelimesinin manası şu şekildedir:

Yetki

Salahiyet sözcüğü daha çok yasal bir süreç çerçevesinde devletler ya da hükümetler kapsamında meydana gelen yetki olarak tanımlanabilir. Salahiyet kelimesi eski dilde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu sözcükle ilgili en çok araştırılan konulardan biri de yazım şeklidir. Birçok kişi yazım şekli olarak "selahiyet mi salahiyet mi" diye merak etmektedir. "selahiyet" şeklinde yazılan yazım biçimi yanlıştır. "salahiyet" şeklinde yazılan yazım şekli doğrudur.

Salâhiyeti Açısından Ne Demek?

Türkçemizde bazı sözcüklerin yanına bir başka sözcük geldiğinde manasında değişim söz konusu olabilir. "Salahiyet" sözcüğünün kelime anlamı yetki iken, "salâhiyeti açısından" denildiğinde anlam değişmektedir. "Salâhiyeti açısından" demek, herhangi bir konunun "selameti, gidişatı" manalarını taşımaktadır. Salâhiyeti açısından kelimesi günümüzde daha çok hukuk alanında karşımıza çıkmaktadır.

Salahiyet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Salahiyet sözcüğünün anlamının doğru bir şekilde kavranılabilmesi için cümle içinde kullanılması daha uygun olur. Salahiyet sözcüğünün içinde geçtiği bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: