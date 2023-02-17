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Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:24 Son Güncelleme: 17.2.2023 10:24

Saldırı Zıt Anlamlısı Nedir? Saldırı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Saldırı kelimesi genel manada olumsuz bir durumu ifade eden bir kelimedir. Genellikle başıbozuk, toplumun huzur ve refahını bozmak isteyen insanların ortalığı karıştırmak için giriştiği bir eylem şeklinde görmek mümkündür. Saldırı iki ve daha fazla kişi arasında olabileceği gibi topluluklar tarafından da gerçekleşebilmektedir. Peki, saldırı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Saldırı Zıt Anlamlısı Nedir? Saldırı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Zıt anlamlı kelimeler özellikle birbirleri arasındaki farklılığı kavramak için oldukça önemlidir. Saldırı kelimesi de onlardan biridir. Saldırı kelimesi ve onun zıt anlamlısını bilmek aralarındaki nüansı anlamamıza büyük katkı sağlar. İşte, saldırı kelimesinin zıt anlamı...

SALDIRI KELİMESİNİN ANLAMI

Saldırı kelimesi TDK'ya göre; kötülük yapmak, yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz anlamlarına gelmektedir. Saldırı kavga ile benzerlik gösterse de kavgadan farklı olarak daha büyük boyutlarda görülebilen bir eylemdir.

SALDIRI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Saldırı öldürmek, yok etmek amacıyla, kötülük olsun diye ya da yıpratmak için, birine ya da bir şeye karşı doğrudan doğruya silahlı ya da silahsız olarak bir eylemde bulunma durumudur. Saldırıyı hücumda bulunma olarak da görebiliriz. Kelimenin tam tersi olan zıt anlamlı karşılığı da savunmadır. Savunma, saldırıya karşı koyma, müdafaa anlamına gelir.

SALDIRI KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

Saldırı kelimesi ile aynı anlamda kullanılan benzer kelimeler de vardır. Bunlar hücum ve taaruz kelimeleridir. Bu kelimeler de saldırı ile hemen hemen aynı manada kullanılmaktadır.

SALDIRI KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Bu saldırı yanıtsız kalmayacaktır.
  • Ordu savunma hattına geçti.
  • Öğrenci ceza almamak için kendini çok iyi savundu.

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Saldırı Zıt Anlamlısı Nedir? Saldırı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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