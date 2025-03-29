Geleneksel tatlarla iç içe büyüyen herkesin belleğinde, soğuk havalara eşlik eden bir içecek olarak yer edinmiş bir isim vardır. Fakat bu tanıdık kelimeyi yazmak gerektiğinde, kulağımıza nasıl geldiğiyle kağıda döküleceği şekil arasında bir fark ortaya çıkar. Özellikle bazı seslerin halk arasında zamanla değişmiş hâlleri, doğru yazımı gölgede bırakabilir. Salep nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı salep mi, sahlep mi soruları da tam bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Salep Nasıl Yazılır?

TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı "salep" şeklindedir. "Sahlep" biçimindeki yazım ise yanlıştır ve TDK'nin Güncel Türkçe Sözlük'ünde yer almaz. Bu kelimenin içinde "h" harfi yer almaz; dolayısıyla "sahlep" şeklindeki kullanım, yalnızca ses benzerliğine dayalı halk arasında yaygınlaşmış bir yazım hatasıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Salep Mi, Sahlep Mi?

Bazı kelimeler, ağızdan ağıza aktarılırken ses değişimlerine uğrayabilir. Özellikle Arapça ya da Farsça kökenli sözcüklerde halk arasında duyulan şekil ile yazım şekli farklılık gösterebilir. "Salep" kelimesinde de bu durum geçerlidir. TDK, kelimenin Türkçedeki karşılığını ve telaffuzunu belirlerken köken bilgisi, yaygınlık ve yazım standartlarını dikkate alır. "Sahlep" biçimi bu standartlara uymaz ve yazım hatası olarak kabul edilir.