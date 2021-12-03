Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca yedi cihanda hakimiyet sürmüştür. Yönetim biçimi babadan oğula geçen saltanat sistemidir. Ancak, Fransız İhtilali ile tüm dünyada başlayan milliyetçilik akımı ile imparatorluk içerisindeki uluslar bağımsızlık savaşına girmiş ve demokratik yönetim biçimi olan cumhuriyet kavramı ortaya çıkmıştır. Osmanlı toprakları içerisinde de yaygınlaşan bu düşünce saltanat kavramının da sonunu getirmiştir. İşte, Saltanat kaç yılında kaldırıldı? Saltanat hangi dönemde kaldırıldı? Sorularının cevapları.

Saltanat kaç yılında kaldırıldı?

Osmanlı İmparatorluğu'nun güçsüzleşmesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yönelik çalışmalar artmış ve TBMM'nin açılması ile Türk tarihinde yeni bir sayfa açılmıştı. 20 Ocak 1921 yılında kabul edilen bu anayasa ile egemenliğin kayıtsız ve şartsız bir şekilde halka ait olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak şartlardan ötürü saltanatın kaldırılması için zemin hazırlanamamıştır.

Saltanatın kaldırılması düşüncesini hızlandıran gelişme ise Lozan Barış Konferansında hem İstanbul Hükümeti hem de TBMM Hükümeti'ni birlikte davet etmesi oldu. İstanbul Hükümeti ise katıldığı bu konferansta milli mücadele ve anayasa düşüncesine aykırı davranışlar içerisindeydi. Bu davranışlar sonrasında Mustafa Kemal Paşa da yaşanılanları saltanatın kaldırılması için bir sebep olarak gösterdi. TBMM'de de tartışılan bu kanun ile 1 Kasım 1922 yılında kabul edildi ve saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılması ile laik ve demokratik yönetim biçimine geçildi.

Saltanatın kaldırılmasının ardından İstanbul Hükümeti istifa ederken padişah Vahdettin ise yurtdışına kaçtı. Vahdettin'in kaçışı ile birlikte TBMM'nin kararı ile birlikte Osmanlı sülalesinden olan Abdulmecid efendi halife seçildi.

Saltanat hangi dönemde kaldırıldı?

Saltanat 1 Kasım 1922 yılında kaldırıldı. İstanbul Hükümeti'nin istifası ve padişah Vahdettin'in ülkeyi terk ederek İngiltere'ye kaçması üzerine Abdulmecid halife seçildi. Saltanatın kaldırılması ile din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. 11 ay sonrasında ise cumhuriyet ilan edildi. Halk kanun önünde eşit bir şekilde yargılanma hakkına sahip olurken aynı zamanda seçme ve seçilme hakkında kavuşarak yönetimde de söz sahibi oldu.