Saltuklular Nerede Kuruldu? Saltuklu Beyliği Mimari Eserleri, Kurucusu, Kuruluş ve Yıkılış Tarihi

Anadolu beyliklerini bilmek isteyenler, Saltuklular kimdir diye sorabilir. Bıraktıkları izleri öğrenmek için Saltuklular eserleri hakkında bilgi edinilmelidir. Hangi coğrafyada hüküm sürdüklerini merak edenler, Saltuklular nerede kuruldu ve hangi boydan sorusuna yanıt arar. Kim tarafından kurulduğunu öğrenmek için Saltuklular kurucusu kimdir diye araştırılmalıdır. Saltukoğulları kuruluş-yıkılış tarihi, sınavlara hazırlananların ilgi odağındadır. İşte Saltuklular ne zaman kuruldu sorusunun cevabı…

Saltuklular Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

Malazgirt Muharebesi, 26 Ağustos 1071'de Selçuklu Sultanı Alp Arslan ordusu ile Doğu Roma (Bizans) İmparatoru IV.Diogenes arasında, Anadolu'nun kuzeydoğusunda olan modern Türk kenti Malazgirt yakınlarında bulunan Van Gölü'nde yapılmıştır. Savaşın sonucu, Bizans için büyük bir şoka neden olmuş ve onların gerilemesi ile sonuçlanmıştır. Bizans İmparatorluğu'na ağır kayıplar verdirmekle birlikte, bu dönemde İmparatorlukta patlak veren iç savaş sırasında ortaya çıkan doğu sınırındaki çatlağın iyice açılmasına, çetelerin ve Türkmen Oğuzların nüfuz etmesi nedeniyle imparatorluğun tehlikeye girmesine neden olmuştur. Bu büyük zaferden sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış ve çeşitli beylikler kurulmuştur.

Saltuklular, Selçuklu komutanı olan Saltuk Bey tarafından 1071 yılında kurulmuştur ve merkezi Erzurum'dur. Topraklarını genişletmek için sürekli Gürcülerle savaşmışlardır. Kars'tan, Erzincan ve Elazığ'a kadar olan topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah, Gürcüler için çıkacağı sefere Alâeddin Melik Şah'ı da çağırmış, ancak olumlu cevap alamamıştır. Bunun üzerine, Süleyman Şah, 1202'de Erzurum'u almış ve Saltuklu Beyliği'ne son vermiştir.

Saltuklular, kültüre, sanata ve mimariye oldukça önem vermişlerdir. Bıraktıkları eserler arasında, Erzurum Ulu Camii, Kale Camii, Tepsi Minare, Üç Kümbetler ve İzzeddin Saltuk Türbesi, Kervansaray, Micingerd Kalesi vardır.

Saltuklu Beyliği'ni Yöneten Türk Beyleri Kimlerdir?

Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı bir Anadolu beyliği olan Saltukluların, toplamda beş Türk beyi olmuştur. Bunlar aşağıda verilmiştir.