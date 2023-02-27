Salyangoz Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Salyangoz Hangi Grupta Yer Alır?

Salyangoz omurgalı mı sorusuna cevap aranırken canlılarla ilgili kaynaklardan istifade etmeniz gerekir. Toplum içinde genel kanı salyangoz omurgasız mı şeklinde yapılan araştırmalardır. Salyangoz omurgalı mıdır sorusunu araştırırken öncelikle omurgalı hayvanların hangileri olduğu bilinmelidir. Salyangoz hangi sınıfa girer? Salyangoz hangi grupta yer alır ve konunun merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Salyangoz Omurgalı Mı?

Salyangoz, doğada sıklıkla görebileceğiniz canlılardan biridir. Her canlının kendine has bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerden biri de canlının omurgalı olup olmadığıdır. Canlılar omurgalı ve omurgasız olmak üzere ikiye ayrılır. Salyangoz için de bu kapsamda çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

Omurgalı canlıların vücut yapılarında omurga adı verilen kemik ve sinir sistemi vardır. Bu yapı vücudu dik tutmaya yarar. Salyangozların vücut yapılarına bakıldığında bu canlılarda omurganın olmadığı dikkat çeker. Bu nedenle salyangozlar omurgasız canlılardır.

Salyangoz Hangi Grupta Yer Alır?

Salyangozlar yumuşakçalar şubesine mensup olup orthogastropoda sınıfına mensup bir kara canlısıdır. Salyangozun bulunduğu grup dikkate alındığında da salyangozun omurgasız bir canlı olduğu anlaşılır. Omurgalı canlı türlerinin listesi araştırıldığında da salyangozun omurgalı canlılar içinde olmadığı sonucuna ulaşılabilir.