Salzburg Nerede? Salzburg Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?

Salzburg nerede sorusu coğrafyanın merak edilen konuları arasındadır. Bu şehrin nerede olduğunu öğrenmek için Dünya haritasından da yararlanabilirsiniz. Salzburg hangi ülkede ya da nereye yakın gibi soruların cevaplarını küçük bir harita incelemesi ile bulabilirsiniz. Söz konusu şehir Avrupa'nın ortasında yer alır. Salzburg Münih arası kaç km gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Salzburg Nerede?

Salzburg, Avusturya'nın önemli eyaletlerinden biridir. Alp Dağları'nın eteklerinde bulunan Salzburg, aynı zamanda Almanya sınırında yer alır. bu şehri önemli kulan özelliklerden biri de Salzburg'un "Mozart'ın Kenti" olarak bilinmesidir. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen klasik müzik festivali de bu şehirde düzenlenir. Şehirde bulunduğunuz süre içerisinde aşağıdaki gezilecek yerleri görmeyi düşünebilirsiniz.

Mozart'ın evi

Aigen sarayı

Mirabell sarayı

Leopoldskron Sarayı

Yukarı Salzburg Hisarı

Johannes Sarayı

Avusturya sokak tünelleri

Arenberg Sarayı

Salzburg Kalesi

Salzburg Münih Arası Kaç Km?

Salzburg, Almanya sınırında bulunduğundan, Almanlar tarafından da bilinen ve ilgi gösterilen bir kenttir. Bu nedenle Almanya'dan da bu şehre gelen çok sayıda ziyaretçi bulunmaktadır. Salzburg Münih arası 145 km'dir. Özel aracınızla bu mesafeyi yaklaşık 1,5 saatte alabilirsiniz.

Salzburg, Avusturya'nın modern mimarisinin ve kültür esintilerinin yansımasını gösteren bir şehirdir. Bu nedenle tur şirketleri de gezi planına bu şehri dâhil etmektedir. Salzburg'da bulunduğunuz süre içerisinde son derece eğlenceli vakit geçireceğinize emin olabilirsiniz.