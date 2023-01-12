Samiha Ayverdi Kimdir? Samiha Ayverdi Eserleri, Kitapları, Hayatı, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Samiha Ayverdi kimdir sorusu araştırılırken Samiha Ayverdi eserleri ve romanları eksenli bir araştırma yapılmalıdır. Bu sayede Samiha Ayverdi edebi kişiliği ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Samiha Ayverdi hayatı, Samiha Ayverdi hangi akım ve toplulukta konusu ile ilgili de sizlere fikir verecektir. Yazarın tüm eserleri yaşadığı dönem edebiyatına ışık tutmuştur. Samiha Ayverdi sözleri yazımızın devamında.

Samiha Ayverdi Kimdir?

Samiha Ayverdi 1905 yılında İstanbul'un Şehzadebaşı Semtinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını yine İstanbul'da tamamlayan yazar, çok iyi derecede Fransızca öğrenmiştir. Bunun yanında tasavvuf, tarih, edebiyat ve felsefe alanında kendini yetiştirmiştir. Onun hayatında rol oynayan asıl kişi Kenan Rifai'dir.

Samiha Ayverdi ilk romanı olan "Aşk budur" isimli eserini 1938 yılında yayınlamıştır. Bu romanı diğer eserleri takip etmiştir. 1946 yılından sonra tarihi ve fikri eserlere ağırlık vermiştir.

Yazar, 1966 senesinde Türk Ev Kadınları Derneği'ni kurmuştur. 1970 yılına gelindiğinde de ağabeyi olan Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi ile Kubbealtı Cemiyeti'nin kurulmasına katkı sağlamıştır. Söz konusu cemiyet, 1978 yılında vakıf statüsü kazanmıştır. Edebiyat ve topluma hizmetle geçirdiği ömrü 1993 yılında son bulmuştur. Samiha Ayverdi 22 Mart 1993 yılında vefat etmiştir.

Samiha Ayverdi Eserleri ve Romanları

Samiha Ayverdi, yaşadığı dönemde çok sayıda eser ortaya koymuştur. Vefatından sonra arkasında 40'tan fazla eser ve büyük bir talebe topluluğu bırakmıştır. Samiha Ayverdi, Türkçeye olan hâkimiyeti, kültürü ile son dönemin en önemli edebiyatçıları arasındadır. Tarihi, içtimai ve tasavvufi konularda son derece önemli olan bu eserler günümüzde önemini koruduğu gibi uzun bir dönem yeni nesillere aktarılacaktır. Yazarın en çok okunan ve bilinen eserleri aşağıdakilerdir.