Samimi Eş Anlamlısı Nedir? Samimi Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

TDK' ya göre samimi kelimesi içten, açık yürekli ve yapmacıksız, senli benli olarak anlamlarında kullanılabilir. Gün içerisinde sıklıkla kullandığımız samimi kelimesini eş anlamlıları ile kullanabiliriz. Bu şekilde oluşturduğumuz ifadeler de anlam yönünden farklılık ortaya çıkmaz. Samimi eş anlamlısı nedir, samimi kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile anlam yönünden farklılık oluşturmadan daha zengin ifadeler oluşturabilirsiniz.

Samimi Eş Anlamlısı Nedir?

Gün içerisinde sıklıkla kullandığımız samimi kelimesi açık yürekliliği ifade eder ve birçok eş anlamlısı bulunur. Bunlar: İçten, dürüst, candan kelimeleridir.

Samimi Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Samimi Kelimesinin eş anlamı olan sözcükler: İçten, dürüst, candan kelimeleridir.

Samimi Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Samimi kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

İçten gülümsemesi ile herkesi etkilemeyi başardı.

Dürüstlüğünde şüphe duymaya başladım.

Çok içten çok candan yaklaşmaya başlamıştı.

Konferans sırasında samimi açıklamalardan bulundu.