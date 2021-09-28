Samimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlısı

Samimi kelimesi Arapça'dan gelmektedir. Arapça "şmm" kökünden gelen "şamim" kelimesi bir şeyin iç kısmı, öz ve ilik anlamına gelmektedir. Türkçemizde de samimi kelimesi kendimize en yakın gördüğümüz insanlara karşı, yani içimizden biri olanlara karşı kullandığımız bir kelimedir. Aynı zamanda samimi kelimesi bir kişinin kişilik tipini anlatmak için de kullanılabilmektedir.



SAMİMİ KELİMESİNİN ANLAMI



Samimi kelimesi birini kendimize ne kadar yakın gördüğümüzü ifade etmek için kullandığımız bir ifadedir. Bu yakınlık derecesini arkadaşlarımız ya da ailemiz için kullanabiliriz. Aynı zamanda bir insanın davranışlarının yakınlık düzeyini de göstermek için kullanabilmekteyizdir.



SAMİMİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Samimi kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

Candan

İçten

Açık

Dürüst

Sıkı fıkı

SAMİMİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Ahmet benim çok samimi bir arkadaşımdır. Onunla uzun yıllardan beri dostuz.

Ailem ile çok samimiyizdir. Soframızdan kahkahalar hiç eksik olmaz.

Geleceğim konusunda öğretmenim benimle çok samimi bir şekilde konuştu ve sayısal bölümlere yönelmemi tavsiye etti.

SAMİMİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI