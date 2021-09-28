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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:48

Samimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlısı

Samimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlısı

Samimi kelimesi genel olarak birine duyulan yakınlığı belirtmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda samimi kelimesi bir insanın kişiliğini anlatmak için de başvurduğumuz ifadelerden bir tanesidir. Samimi kelimesi, birden fazla eş anlama sahiptir. Peki ya samimi kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Samimi kelimesi Arapça'dan gelmektedir. Arapça "şmm" kökünden gelen "şamim" kelimesi bir şeyin iç kısmı, öz ve ilik anlamına gelmektedir. Türkçemizde de samimi kelimesi kendimize en yakın gördüğümüz insanlara karşı, yani içimizden biri olanlara karşı kullandığımız bir kelimedir. Aynı zamanda samimi kelimesi bir kişinin kişilik tipini anlatmak için de kullanılabilmektedir.

SAMİMİ KELİMESİNİN ANLAMI

Samimi kelimesi birini kendimize ne kadar yakın gördüğümüzü ifade etmek için kullandığımız bir ifadedir. Bu yakınlık derecesini arkadaşlarımız ya da ailemiz için kullanabiliriz. Aynı zamanda bir insanın davranışlarının yakınlık düzeyini de göstermek için kullanabilmekteyizdir.

SAMİMİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Samimi kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

  • Candan
  • İçten
  • Açık
  • Dürüst
  • Sıkı fıkı

SAMİMİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Ahmet benim çok samimi bir arkadaşımdır. Onunla uzun yıllardan beri dostuz.
  • Ailem ile çok samimiyizdir. Soframızdan kahkahalar hiç eksik olmaz.
  • Geleceğim konusunda öğretmenim benimle çok samimi bir şekilde konuştu ve sayısal bölümlere yönelmemi tavsiye etti.

SAMİMİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Abim çok candan bir insandır. Yurttan her gelişinde bana hediye getirir.
  • İçten bir insan olduğum için arkadaşlarımı da böyle insanlar arasından seçerim.
  • Açık konuşmak çoğu zaman kişinin dertsiz biri olmasını sağlar.
  • Ayşe dün bana oldukça dürüst bir şekilde bazı şakalarımdan alındığını söyledi. Bu dürüstlüğü beni çok memnun etti.
  • Yeni tanıştığım insanlarla hemen sıkı fıkı olmayı sevmem. Biraz vakit geçmesi önemlidir.

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Samimi eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesinin eş anlamlısı
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