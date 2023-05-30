Şampiyonlardan LGS tüyoları

1.2 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava yalnızca 4 gün kaldı. 2022'de düzenlenen sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girmişti. Geçen yılki sınavda toplam 193 öğrenci tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan almıştı. Peki bu öğrenciler sınava nasıl hazırlandı? Sınav sırasında zorlandıkları sorularda nasıl bir taktik uyguladılar? LGS'ye birkaç gün kala neler yaptılar? Şampiyonların başarı hikâyeleri birbirinden farklı. Kimi son haftaya kadar sınava çalıştı, kimi de derslerine ve hobilerine dengeli bir zaman ayırdı. Ancak ortak noktaları sınava birkaç gün kala artık ders çalışmayı bırakıp zihni dinlendirmek oldu. Geçen yılki sınavda tam puan alan Bilfen Ortaokulları mezunu 4 şampiyon, LGS deneyimlerini SABAH'a anlattı ve bu yıl sınava gireceklere şu tavsiyelerde bulundu:Sınava bütün bir yıl hazırlandım. 2 ay kala hızlandım. Yarım saat çalışıp 10 dakika ara veriyordum. Bunu her gün yaptım. Sınava 4 gün kala hiç çalışmadım. Sadece kafamda konu tekrarı yaptım. Bol bol müzik dinledim. Ben sınavda Türkçe'deki ilk soruyu yapamamıştım. Üzerinde çok düşündüm. Bu bana çok zaman kaybettirmişti. Sonra da sınav boyunca çok stres olmuştum. Arkadaşlar yapamadıkları soru üzerinde çok takılmasınlar. Diğer soruları yaptıktan sonra tekrar dönüp baksınlar.Aslında bir sınavda başarılı olma neredeyse 1'inci sınıftan başlayan bir süreç. Dersi derste dinlemek, konuları iyi öğrenmek önemli. Ben son 3 gün kalana dek deneme sınavı çözdüm. Kendimce bir sınav taktiği geliştirmiştim. Ama son 3 gün bıraktım. Arkadaşlarımla buluştum, dışarıda zaman geçirdim. Sınav sırasında da her derse belli bir süre vermiştim. Benim arkadaşlara tavsiyem, sınava kendilerine en çok güvendiği derste ki testten başlamaları. Bu günlerde de deneme sınavı çözerek sınav provaları yapmaları.Kendimi yeterli görmediğim alanlarda daha fazla soru çözdüm. Denemelere ağırlık verdim. Son günlerde çalışmadım. Sınava 2-3 gün kala çalışmanın faydası olduğunu düşünmüyorum. Benim arkadaşlara önerim, kalan 2-3 günde çok yürüyüş yapmaları. Ben akşam yürüyüşleri ve biraz da spor yaptım. Yürüyüş zihni çok dinlendiriyor. Sınav sırasında da arkadaşlar hiç endişelenmesin; çünkü zihin çok açık oluyor. Rahat olsunlar. Takıldıkları soruda zaman kaybetmesinler.Sınava hazırlık uzun bir süreç. Kısa olmadı. Hazırlığımı sürece yaydım. Çok düzenli çalıştım. Son günlerde deneme sınavlarına ağırlık verdim. Ben sınava birkaç gün kalana kadar çalışmaya devam ettim. Eski notlarıma göz attım. Çünkü çalışmazsam stres olurum diye korktum. Ama son 2 gün kala bıraktım. Uyku düzenime dikkat ettim ve telefondan uzak durdum. Zihnimi boşaltmak için kitap okudum. Sınav sırasında ise zorlandığım bir soruyla karşılaştığımda çok panik olmadım. "Soru bana zorsa herkese zordur" dedim. Takıldığım sorunun üzerinde çok zaman kaybetmedim. Diğer soruları yaptıktan sonra onları çözdüm. Bu yıl sınava girecek arkadaşlarıma önerim, son bir iki gün kafalarını dağıtacak aktiviteler yapmaları.