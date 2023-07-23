Şampiyonların okulu: Bayburt Ünıversitesi

Spor yönetiminde iddialı bir eğitim veren Bayburt Üniversitesi'nden dünyaca ünlü şampiyonlar çıktı. Aynı zamanda Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı da olan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen "Akademideki zirve yaklaşımıyla entegre ettiğimiz spor yönetimi yaklaşımımız, şampiyonlukların art arda geldiği bir zirve yürüyüşünü beraberinde getirdi. Bugün Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Boks Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile Taekwondo Avrupa Şampiyonu Deniz Dağdelen gibi idol sporcuların öğrencisi olduğu bir üniversiteyiz. Neredeyse her branşta madalya hasadı yapan öğrencilerimiz sayesinde 'Şampiyonların Üniversitesi' olarak anılmamız, başarılarımızı taçlandıran bir paye olarak önemli. Spor yönetimi vizyonundaki büyük mesele odaklı çözüm yaklaşımımız gereğince Türkiye'nin spor ekolü olma hedefimize planladığımızdan çok daha kısa zamanda erişeceğimize inanıyoruz" dedi.Sürdürülebilir Kalkınma ile Türkiye Yüzyılı vizyonlarının hemzemin yapısını odağa aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türk- men, insanlığın yerel ve küresel iyileşmesi için gereken enerji ve kolektif emeğin, tarihin hiçbir evresinde olmadığı kadar dayanışma gerektirdiğine dikkat çekerek büyük çaplı meselelerin çözümü üzerine düşünen ve geleceğin seyrini etkileyecek projeler üreten bir kurumsal misyon edindiklerini söyledi ve şu motivasyonu not düştü: "Geleneksel algıyı dönüştürüyor ve bazı meseleleri büyütüyoruz. Çünkü ilgi duyduğunuz meselelerin büyüklüğü kadar büyürsünüz"Rektör Türkmen "Kurumsal açıdan bazı sorunlar karşısında küçük olmak, çözüm için birleşen emeklere katıldığınızda elde edeceğiniz büyük başarıya bir engel değil, bilakis katkıdır. Tüm seferberlik durumları, büyük ve küçük herkesin sorumluluk üstlendiği bir mücadeleyi ve iş birliğini gerektirdiği için biz de büyük meselelerin çözümü için üzerimize düşen çözüm ödevini ve sosyal sorumluluğu üstleniyoruz. Türkiye Yüzyılı için tüm kurumlarımızla ve uluslararası kurumlarla kenetlenerek büyük düşünüyor, meseleleri büyütüyor ve değerler ortaklığı temelinde büyüyoruz" diye konuştuKurumsal büyümede gerçekçi ve emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Rektör Türkmen, "Dünyanın en önemli derecelendirme otoriteleri arasında yer alan Schimago Institutions Rankings'in tüm küresel üniversiteleri değerlendirdiği genel sıralamada Q1 olarak tarif edilen ilk çeyreğe yükselme başarısı gösterdik. Bu başarı, tüm dünya üniversiteleri arasında ilk yüzde 25'lik dilimde yer aldığımızı, bir başka deyişle dünyadaki üniversitelerin yüzde 75'inden daha yukarıda olduğumuzu gösteriyor. Dünyanın en seçkinlerinin yer aldığı bu dilime girme hedefini öğrencilerimizin de katkı sunduğu akademik üretim sayesinde gerçekleştirdik. Şimdi ise önümüzde 2 yıl içerisinde yüzde 20'lik dilime girme hedefine yönelik çalışmalar var" dedi.