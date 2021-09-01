Şampiyonluğun sırrı düzenli çalışma

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sözel Türkiye 1'incisi Hasan Mert ile Sayısal 2'ncisi Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye 4'üncüsü Mustafa Bora Köseoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi'ni kazandı. Mert, Sağlık Yöneticiliği Bölümü'nü, Gürbüz ile Köseoğlu ise Uluslararası Tıp Fakültesi'ne (UTF) yerleşti. Mert, Köseoğlu ve Gürbüz sınavlara düzenli çalışıp bol soru çözerek çalıştıklarını söyledi. Mert, Gürbüz ve Köseoğlu'nun yanı sıra ilk 100'e giren 11 öğrenci Medipol UTF'yi kazandı. Rektör Ömer Ceran 'Şampiyonların bizi tercih etmesi bize bir sorumluluk yükledi' dedi. Merve BİLKAY/SABAH