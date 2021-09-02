Şampiyonluğun sırrı düzenli çalışma





HES KODU OLMAYAN KAMPÜSE GİREMEYECEK



Medipol Üniversitesi Rektörü Ömer Ceran: Türkiye'de sayısal alanında ilk 100'e giren 14 öğrenci bizi tercih etti, çok gururluyuz. Şampiyonların bizi tercih etmesi bize bir sorumluluk getirdi, biz bunun bilincindeyiz. Medipol Üniversitesi bir sağlık üniversitesi olarak pandemi koşullarına tüm tedbirlerimizle hazırız. Öğrencilerimiz HES kodu olmadan okula alınmayacak. HES kodu uygulamasına Sağlık Bakanlığı birkaç yenilik getirecek. HES koduna aşılanma durumu ve son iki günde PCR testi yapılmış mı bilgisi eklenecek. Aşılaması olmayan veya son iki günde PCR testi yaptırmayan kişiler kampüse giremeyecek.