Şampiyonluğun sırrı düzenli çalışma

Önceki gün açıklanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'de ilk 100'e giren 14 öğrenci Medipol Üniversitesi'ni tercih etti. SABAH'a konuşan Medipol Üniversitesi Rektörü Ömer Ceran: "Çok gururluyuz. Şampiyonların bizi tercih etmesi bize bir sorumluluk yükledi bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
HAYALİM HEP TIP HEM DE MÜHENDİSLİK OKUMAK
Mustafa Bora Köseoğlu: (TYT SAYISAL DÖRDÜNCÜSÜ) Ben üniversite tercihimi yaparken en iyi şekilde ikinci bir dil öğrenebileceğim ve çift anadal yapabileceğim okullara baktım. Hayalim hem tıp hem mühendislik okuyacağım. Hazırlık sınıfında Amerika'ya gideceğim. Şu anda üniversite sınavına hazırlanan adaylara verebileceğim en önemli tavsiye "düzenli çalışmaları." Bir program dâhilinde, hatalarımızın üstüne giderek sürekli çalışmak çok önemli.
SINAVA DOĞRU KAYNAKTAN HAZIRLANIN
Hasan Mert: (TYT SÖZEL BİRİNCİSİ) Ben geçtiğimiz sene Türkiye 92.'si olarak Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Fakat daha sonra kendime ikinci bir alan seçmek istedim. Bu yüzden tekrar üniversite sınavına girdim ve Sağlık Yöneticiliği bölümünü seçtim. İki bölümü aynı anda okuyacağım. Benim ders çalışma programım haftanın başından bellidir. Yaptığım programa mutlaka sadık kalırım. Düzenli çalışmak ve hataların üstüne gitmek çok önemli. Sınava doğru kaynaktan hazırlanmakta çok önemli. Adaylar mutlaka MEB kaynaklarından faydalansınlar ve ÖSYM'nin çıkmış sorularını değerlendirsinler.
HATALARINIZIN ÜSTÜNE GİDİN
Hatice Nur Gürbüz: (TYT SAYISAL İKİNCİSİ) Yerleştirme puanına göre Tıp Fakültesi en yüksek puanla yerleşen öğrenciyim. Benim üniversite sınavına çok fazla çalışmam gerekmedi çünkü önceki yıllardan birikimim vardı. Ben düzenli soru çözerek eksiklerim üstüne çalıştım. Sınava girecek olan öğrencilere de tavsiyem hatalarınızın üstüne gidin ve düzenli çalışın.
HES KODU OLMAYAN KAMPÜSE GİREMEYECEK
Medipol Üniversitesi Rektörü Ömer Ceran: Türkiye'de sayısal alanında ilk 100'e giren 14 öğrenci bizi tercih etti, çok gururluyuz. Şampiyonların bizi tercih etmesi bize bir sorumluluk getirdi, biz bunun bilincindeyiz. Medipol Üniversitesi bir sağlık üniversitesi olarak pandemi koşullarına tüm tedbirlerimizle hazırız. Öğrencilerimiz HES kodu olmadan okula alınmayacak. HES kodu uygulamasına Sağlık Bakanlığı birkaç yenilik getirecek. HES koduna aşılanma durumu ve son iki günde PCR testi yapılmış mı bilgisi eklenecek. Aşılaması olmayan veya son iki günde PCR testi yaptırmayan kişiler kampüse giremeyecek.