Samsun Fatsa Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Samsun Fatsa (Ordu) Kaç Kilometre Ve Kaç Saat?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun ve Ordu arası ulaşım sıklıkla yapılmaktadır. Samsun'dan Ordu'nun ilçesi olan Fatsa'ya yapılan yolculuklarda özel aracın yanı sıra otobüs ve uçak da büyük oranda tercih edilmektedir. Her iki bölge arası mesafe de bu durumda değişiklik gösterecektir. Samsun'dan Fatsa'ya yapılan yolculuklarda karayolu ile havayolu mesafesi arasında büyük fark vardır. Her iki bölge arası mesafenin dışında yolculuk boyunca geçen süre de önemlidir. Samsun Fatsa arası uçak yolculuğunda geçen süre, diğerlerine oranla daha kısadır.

Samsun Fatsa Arası Kaç Kilometre?

Samsun ile Fatsa arası özel araçla D010/E70 üzerinden gidildiğinde, ortalama 109,2 kilometre sürecektir. Özel aracın yanı sıra her iki bölge arası otobüs yolculuğu yaklaşık 152 kilometredir. Samsun ile Fatsa arası uçak yolculuğunda ise bu süre yaklaşık 101 kilometredir.

Samsun Fatsa Arası Mesafe Kaç Km?

Samsun ile Ordu Fatsa arası mesafe, havayolu ve karayolunu tercih edecekler için farklılık gösterecektir. Samsun ile Fatsa arası kara yolculuğunda mesafe yaklaşık 109 kilometredir. Samsun ile Fatsa arası kuş uçuşu mesafesi ise 102 kilometredir.

Samsun Fatsa Arası Kaç Saat?

Samsun ile Fatsa arası yolculukta mesafenin yanı sıra geçen süre de merak edilir. Özel araçla Samsun-Fatsa arası yolculuk D010/E70 üzerinden yapıldığında ortalama süre 1 saat 33 dakikadır.

Samsun'dan Fatsa'ya yapılan otobüs yolculuğunda ise bu süre ortalama 2 saat 10 dakika olacaktır. Samsun ile Fatsa arası uçakla yapılan yolculuk ise ortalama 38 dakikadır. Bu süre sefer sayılarına göre değişiklik gösterebilir.