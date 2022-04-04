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Giriş Tarihi: 4.4.2022 13:49 Son Güncelleme: 4.4.2022 13:50

Samsun İlçeleri: Samsun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Samsun İlçeleri: Samsun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Batı Karadeniz’de yer alan Samsun, Türkiye’nin en güzel liman kentlerinden biridir. Kültürel yönden birçok ögeyi içinde barındırır. Aynı zamanda, ticaret ve lojistik açısından da stratejik bir önemi vardır. Tarihi anlamda, büyük olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu güzel kent, bugün Büyükşehir statüsüne sahiptir ve 17 tane ilçesi bulunur.

Karadeniz'in en mühim kentleri arasında olan Samsun'un yüzölçümü 9.725 km²'dir. Buna göre, Türkiye topraklarının %1,25'lik oranını meydana getirir. Samsun'da yüzölçümü göz önüne alındığında en büyük ilçe Vezirköprü'dür. Öte yandan, en küçük yüzölçümüne sahip ilçe de İlkadım'dır. Yüzölçümünün küçük olmasına rağmen İlkadım ilçesi, nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçedir. Nüfus sayımında en düşük rakamların tespit edildiği Samsun ilçesi ise Yakakent'tir. Tıpkı İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler arasında yer alan Samsun'un bütün ilçeleri, yasalara göre merkez ilçe olarak kabul edilir.

Samsun İlçeleri Kaç Tanedir?

Bir liman şehri olan Samsun'un toplamda 17 tane ilçesi vardır. Bu ilçeler arasında aşağıdakiler bulunur.

  • Alaçam
  • Atakum
  • Asarcık
  • Ayvacık
  • Bafra
  • Canik
  • Havza
  • Çarşamba
  • İlkadım
  • Ladik
  • Kavak
  • Ondokuzmayıs
  • Salıpazarı
  • Terme
  • Tekkeköy
  • Yakakent
  • Vezirköprü

Samsun'un İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Samsun'un 17 ilçesinin tümünün nüfus ve yüzölçümü oranları şu şekildedir:

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Alaçam

24.860

616,437

Atakum

238.702

397,179

Asarcık

16.278

244,859

Ayvacık

19.436

390,111

Bafra

142.341

1.444.056

Canik

99.369

261,73

Havza

38.872

842,384

Çarşamba

140.439

775,637

İlkadım

340.421

157,086

Ladik

16.320

522,633

Kavak

21.260

702,98

Ondokuzmayıs

26.366

230,251

Salıpazarı

19.305

352,037

Terme

71.366

548,618

Tekkeköy

55.369

323,922

Yakakent

8.592

201,566

Vezirköprü

91.978

1.641.906

Samsun Merkez İlçeleri Hangileridir?

6360 sayılı yasaya göre, Büyükşehir konumundaki bütün illerin ilçeleri, merkez ilçedir. Fakat nüfus yoğunluğu ve konum bakımından ön plana çıkan ilçeler şunlardır:

·Atakum

·İlkadım

·Canik

·Tekkeköy

Samsun İlçeler Haritası

Samsun'un en geniş yüzölçümüne sahip ilçeleri, Vezirköprü ve Bafra'dır. Söz konusu ilçeler sadece toprak olarak değil, nüfus olarak da bir hayli kalabalıktır. İlkadım ilçesinin her ne kadar küçük bir yüzölçümü olsa bile, rakım olarak Samsun'un en kalabalık yerleşim yeridir. Aşağıda Samsun'un ilçeler haritası verilmiştir.

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Samsun İlçeleri: Samsun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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