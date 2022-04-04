Samsun İlçeleri: Samsun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Karadeniz'in en mühim kentleri arasında olan Samsun'un yüzölçümü 9.725 km²'dir. Buna göre, Türkiye topraklarının %1,25'lik oranını meydana getirir. Samsun'da yüzölçümü göz önüne alındığında en büyük ilçe Vezirköprü'dür. Öte yandan, en küçük yüzölçümüne sahip ilçe de İlkadım'dır. Yüzölçümünün küçük olmasına rağmen İlkadım ilçesi, nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçedir. Nüfus sayımında en düşük rakamların tespit edildiği Samsun ilçesi ise Yakakent'tir. Tıpkı İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler arasında yer alan Samsun'un bütün ilçeleri, yasalara göre merkez ilçe olarak kabul edilir.

Samsun İlçeleri Kaç Tanedir?

Bir liman şehri olan Samsun'un toplamda 17 tane ilçesi vardır. Bu ilçeler arasında aşağıdakiler bulunur.

Alaçam

Atakum

Asarcık

Ayvacık

Bafra

Canik

Havza

Çarşamba

İlkadım

Ladik

Kavak

Ondokuzmayıs

Salıpazarı

Terme

Tekkeköy

Yakakent

Vezirköprü

Samsun'un İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Samsun'un 17 ilçesinin tümünün nüfus ve yüzölçümü oranları şu şekildedir:

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Alaçam 24.860 616,437 Atakum 238.702 397,179 Asarcık 16.278 244,859 Ayvacık 19.436 390,111 Bafra 142.341 1.444.056 Canik 99.369 261,73 Havza 38.872 842,384 Çarşamba 140.439 775,637 İlkadım 340.421 157,086 Ladik 16.320 522,633 Kavak 21.260 702,98 Ondokuzmayıs 26.366 230,251 Salıpazarı 19.305 352,037 Terme 71.366 548,618 Tekkeköy 55.369 323,922 Yakakent 8.592 201,566 Vezirköprü 91.978 1.641.906

Samsun Merkez İlçeleri Hangileridir?

6360 sayılı yasaya göre, Büyükşehir konumundaki bütün illerin ilçeleri, merkez ilçedir. Fakat nüfus yoğunluğu ve konum bakımından ön plana çıkan ilçeler şunlardır:

·Atakum

·İlkadım

·Canik

·Tekkeköy

Samsun İlçeler Haritası

Samsun'un en geniş yüzölçümüne sahip ilçeleri, Vezirköprü ve Bafra'dır. Söz konusu ilçeler sadece toprak olarak değil, nüfus olarak da bir hayli kalabalıktır. İlkadım ilçesinin her ne kadar küçük bir yüzölçümü olsa bile, rakım olarak Samsun'un en kalabalık yerleşim yeridir. Aşağıda Samsun'un ilçeler haritası verilmiştir.