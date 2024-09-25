Samsun KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Samsun’da Nerede Var, Kaç Tane?

Samsun, Türkiye'nin önemli bir şehri olup, üniversite öğrencileri için birçok imkân sunmaktadır. Yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar, konaklama ihtiyacını karşılamada büyük önem taşır. Samsun'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde hem kız hem de erkek öğrencilere hizmet veren yurtlar bulunmaktadır. Samsun KYK yurtları hakkında bilgi edinmek için Kız ve erkek KYK yurtları Samsun'da nerede var, kaç tane sorularına yanıt bulmak gerekir.

Samsun KYK Yurtları

KYK yurtları, öğrencilere uygun fiyatlı konaklama imkânı sunar. Yurtlarda genellikle yemek, internet, 24 saat güvenlik, çalışma odaları ve sosyal alanlar gibi olanaklar bulunur. Ayrıca, yurtlarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlanır.

Samsun'da KYK tarafından işletilen bazı yurtlar şunlardır:

• Ali Fuat Başgil Öğrenci Yurdu

Adres : GÜZELYALI MAH.ATATÜRK BULVARI 3. KISIM NO:72 ATAKENT ATAKUM/SAMSUN

• Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu

Adres : Körfez Mahallesi Yurt Sokak No:6 Atakum/SAMSUN

• Çarşamba Öğrenci Yurdu

Adres : A Blok : Yeşilırmak Mah. Sungurlu Cad. No:57 B Blok : Orta Mah. Dr. Orhan Atılgan Cad. No:41

• Çarşamba Erkek Öğrenci Yurdu

Adres : Çay Mahallesi Hoca Ahmet YESEVİ Sokak No:7 Çarşamba/SAMSUN

• Havza Öğrenci Yurdu

Adres : Üniversite Mahallesi Samsun Yolu Sk. Küme Evleri No:1 Havza/Samsun

• Kavak Öğrenci Yurdu

Adres : MEHMETPAŞA MAHALLESİ KIRIMLI SOKAK NO:3 KAVAK/SAMSUN

• TERME YURDU

Adres : BAHÇELİEVLER MAH. AKDENİZ SOK. NO:25 TERME/SAMSUN

• VEZİRKÖPRÜ ÖĞRENCİ YURDU

Adres : A-B BLOK KIZ ÖĞRENCİ - TAŞKALE MAHALLESİ 750. SK. NO:10-12 VEZİRKÖPRÜ / SAMSUN C BLOK ERKEK ÖĞRENCİ - ATATÜRK MAH. 621. SOK. NO: 22 VEZİRKÖPRÜ / SAMSUN

• Ondokuz Mayıs Öğrenci Yurdu

Adres : İstiklal Mahallesi Denizevleri Cad.No:81-83 19 Mayıs/SAMSUN

• KARADENİZ YURDU

Adres : Körfez Mahallesi Yurt Sok. No: 22 / 1 ATAKUM/SAMSUN

• İlkadım Yurdu

Adres : Mimarsinan mahallesi Atatürk Bulvarı No:221 Atakum/Samsun

• GÜLCEMAL HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Adres : KÖRFEZ MAHALLESİ 5058. SOKAK NO : 2A ATAKUM /SAMSUN

• Atakum Yurdu(Samsun)

Adres : Denizevleri Mahallesi 222. Sokak No :6 Atakum/SAMSUN

• SAMSUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Adres : Aksu Mahallesi Yurt Sokak No: 76 Atakum / SAMSUN

• TURGUT ÖZAL ÖĞRENCİ YURDU

Adres : Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı 5.Kısım No: 197 A Atakum/SAMSUN

Kız ve Erkek KYK Yurtları Samsun'da Nerede Var, Kaç Tane?

Samsun'da toplamda 17 adet KYK yurdu bulunmaktadır. Bu yurtların bir kısmı kız öğrencilere, diğer kısmı ise erkek öğrencilere hizmet vermektedir.