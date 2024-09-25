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Giriş Tarihi: 25.9.2024 12:33 Son Güncelleme: 25.9.2024 12:33

Samsun KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Samsun'da Nerede Var, Kaç Tane?

Samsun, hem öğrenci dostu atmosferi hem de Karadeniz'in eşsiz güzellikleriyle öğrencilerin gözde şehirlerinden biridir. Özellikle KYK yurtları, öğrencilerin uygun fiyatlı ve konforlu bir yaşam sürmelerine olanak tanır. KYK yurtları, öğrencilere uygun fiyatlı konaklama imkânı sunar. Samsun KYK yurtları şehir merkezinde ve üniversite kampüslerine yakın bölgelerde yer almaktadır. Kız ve Erkek KYK yurtları Samsun'da nerede var, kaç tane soruları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Samsun KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Samsun’da Nerede Var, Kaç Tane?

Samsun, Türkiye'nin önemli bir şehri olup, üniversite öğrencileri için birçok imkân sunmaktadır. Yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar, konaklama ihtiyacını karşılamada büyük önem taşır. Samsun'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde hem kız hem de erkek öğrencilere hizmet veren yurtlar bulunmaktadır. Samsun KYK yurtları hakkında bilgi edinmek için Kız ve erkek KYK yurtları Samsun'da nerede var, kaç tane sorularına yanıt bulmak gerekir.

Samsun KYK Yurtları

KYK yurtları, öğrencilere uygun fiyatlı konaklama imkânı sunar. Yurtlarda genellikle yemek, internet, 24 saat güvenlik, çalışma odaları ve sosyal alanlar gibi olanaklar bulunur. Ayrıca, yurtlarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlanır.

Samsun'da KYK tarafından işletilen bazı yurtlar şunlardır:

• Ali Fuat Başgil Öğrenci Yurdu
Adres : GÜZELYALI MAH.ATATÜRK BULVARI 3. KISIM NO:72 ATAKENT ATAKUM/SAMSUN

• Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu
Adres : Körfez Mahallesi Yurt Sokak No:6 Atakum/SAMSUN

• Çarşamba Öğrenci Yurdu
Adres : A Blok : Yeşilırmak Mah. Sungurlu Cad. No:57 B Blok : Orta Mah. Dr. Orhan Atılgan Cad. No:41

• Çarşamba Erkek Öğrenci Yurdu

Adres : Çay Mahallesi Hoca Ahmet YESEVİ Sokak No:7 Çarşamba/SAMSUN

• Havza Öğrenci Yurdu
Adres : Üniversite Mahallesi Samsun Yolu Sk. Küme Evleri No:1 Havza/Samsun

• Kavak Öğrenci Yurdu

Adres : MEHMETPAŞA MAHALLESİ KIRIMLI SOKAK NO:3 KAVAK/SAMSUN

• TERME YURDU
Adres : BAHÇELİEVLER MAH. AKDENİZ SOK. NO:25 TERME/SAMSUN

• VEZİRKÖPRÜ ÖĞRENCİ YURDU
Adres : A-B BLOK KIZ ÖĞRENCİ - TAŞKALE MAHALLESİ 750. SK. NO:10-12 VEZİRKÖPRÜ / SAMSUN C BLOK ERKEK ÖĞRENCİ - ATATÜRK MAH. 621. SOK. NO: 22 VEZİRKÖPRÜ / SAMSUN

• Ondokuz Mayıs Öğrenci Yurdu
Adres : İstiklal Mahallesi Denizevleri Cad.No:81-83 19 Mayıs/SAMSUN

• KARADENİZ YURDU

Adres : Körfez Mahallesi Yurt Sok. No: 22 / 1 ATAKUM/SAMSUN

• İlkadım Yurdu

Adres : Mimarsinan mahallesi Atatürk Bulvarı No:221 Atakum/Samsun

• GÜLCEMAL HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Adres : KÖRFEZ MAHALLESİ 5058. SOKAK NO : 2A ATAKUM /SAMSUN

• Atakum Yurdu(Samsun)

Adres : Denizevleri Mahallesi 222. Sokak No :6 Atakum/SAMSUN

• SAMSUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Adres : Aksu Mahallesi Yurt Sokak No: 76 Atakum / SAMSUN

• TURGUT ÖZAL ÖĞRENCİ YURDU
Adres : Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı 5.Kısım No: 197 A Atakum/SAMSUN

Kız ve Erkek KYK Yurtları Samsun'da Nerede Var, Kaç Tane?

Samsun'da toplamda 17 adet KYK yurdu bulunmaktadır. Bu yurtların bir kısmı kız öğrencilere, diğer kısmı ise erkek öğrencilere hizmet vermektedir.

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Samsun KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Samsun'da Nerede Var, Kaç Tane?
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