Samsun Plaka Kodu Nedir? Samsun İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'de araç plakaları, 27 Eylül 1962 tarihinde yayımlanan bir yönetmelikle verilmeye başlanmıştır. Bu yönetmelikle, illerin alfabetik sıraya göre plaka kodları belirlenmiştir. 01'den 67'ye kadar olan plaka kodlarında iller alfabetik olarak sıralanmıştır. Samsun, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte il olduğundan dolayı bu 67 ilin içinde bulunur. Bu nedenle Samsun il plaka kodu nedir, kaçtır gibi konuların bilinmesi önem arz eder.

Samsun Plaka Kodu Nedir?

Samsun, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 1924 yılında il statüsü kazanmıştır. Bu nedenle Samsun, 1924 yılında il oldu. Samsun, tarih boyunca önemli bir liman kenti olmuş, aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerleşim yerlerinden biridir. Aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yıllarında il statüsü kazanan Samsun Türkiye'nin ilk 67 şehrinden biridir.

Samsun İl Plakası Kaçtır?

1928'de Türkiye'de "Şoförler Kanunu" çıktı ve bu kanunla birlikte araç tescili ve plaka uygulaması başladı. Türkiye'deki illere ve bazı özel durumlara özgü plaka kodlarıyla birlikte, araçların kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla bu sistem kuruldu. Dolayısıyla, plaka kodları ve araç tescili uygulaması Türkiye'de 1928 yılında başladı ve o günden bu yana sürekli olarak geliştirilmiş ve güncellenmiştir. Samsun ilinin plaka kodu 55'tir. Bu plaka kodu, Samsun'a kayıtlı olan tüm motorlu kara taşıtlarında bulunur.