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Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:28 Son Güncelleme: 28.3.2022 14:29

Sana Da Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Sanada Mı, Yoksa Sana Da Mı?

Sana Da Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Sanada Mı, Yoksa Sana Da Mı?

Dilimizde yazılı iletişim önemli bir yer kaplamaktadır. Özellikle de resmi yazışmalar. Resmi bir yazı olsun ya da olmasın doğru ve imla hataları olmadan bir mesaj iletmek oldukça önemlidir. Bir mesaj yazarken genelde “da ve de” eklerinin nasıl yazılması gerektiği konusunda şüpheye düşebiliriz. Bu eklerde en çok zorlandığımız sözcük ise “sana da” sözcük öbeğidir. Sana da mı yoksa sanada mı şeklinde yazıldığı Türk Dil Kurumu sitesinde en çok aratılan sorular arasında yer almaktadır.

Sana da nasıl yazılır? En çok merak edilen sorular arasında yer almakta olup arama motorunda sıkça aratılan sorulardan biridir. Türk Dil Kurumu da bu sorulara yönelik doğru cevabı merak edenlere sunmaktadır. Sanada nasıl yazılır sorusunun cevabı için yazımızın devamı okumaya devam edebilirsiniz.

Sana Da Nasıl Yazılır?

Sana da sözcük öbeği sana da mı sanada mı şeklinde yazılır en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre "sanada" nın doğru yazılış biçimi "Sana da" şeklinde yazılmaktadır. Bu sözcüğün cümle içinde doğru kullanımları ise şu şekildedir;

  • "Sana da Ayşe'nin bugünkü toplantıya katılmayacağı söylendi mi?"
  • "Ateşin yükseldiğinde sana da iğne yaptılar mı?"
  • "Sana da kolay gelsin."
  • "Müdür sana da yeni yönetmelik ile ilgili bilgiler verdi mi?"
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Sana Da Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Sanada Mı, Yoksa Sana Da Mı?
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