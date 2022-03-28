Sana Da Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Sanada Mı, Yoksa Sana Da Mı?

Sana da nasıl yazılır? En çok merak edilen sorular arasında yer almakta olup arama motorunda sıkça aratılan sorulardan biridir. Türk Dil Kurumu da bu sorulara yönelik doğru cevabı merak edenlere sunmaktadır. Sanada nasıl yazılır sorusunun cevabı için yazımızın devamı okumaya devam edebilirsiniz.

Sana Da Nasıl Yazılır?

Sana da sözcük öbeği sana da mı sanada mı şeklinde yazılır en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre "sanada" nın doğru yazılış biçimi "Sana da" şeklinde yazılmaktadır. Bu sözcüğün cümle içinde doğru kullanımları ise şu şekildedir;