Sanal laboratuvara katılım 1 yılda 50 bin öğrenciye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ilk kez kamuoyu ile paylaşılan YÖK Sanal Laboratuvar Projesi, henüz bir yılını doldurmadan on binlerce üniversiteliyi sanal sınıflara doldurdu.

Ekim 2020'de 18 üniversitenin fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksek okullarının çeşitli programlarında öğrenim gören 15 bin öğrencinin kullanımına sunulan sanal laboratuvar konsepti, üniversiteler arası popülerliğini hızla artırdı. 2020-2021 öğretim yılında "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi"ne dahil olan üniversite sayısı 48'e, uygulamadan yararlanacak öğrenci sayısı ise 50 bine çıktı. Fizik, kimya deneylerinin simülasyon ortamında yapılmasına olanak sağlayan teknolojinin arkasında ise, silahlı araçlarda kullanılan 6 Eksenli Hareket Platformu'nu ASELSAN iş birliğiyle millileştirme ve yerli otomobil markamız TOGG'a simülasyon altyapısı hazırlama gibi çalışmalarıyla bilinen robotik teknoloji firması Sanlab yer alıyor.

PANDEMİ SONRASINDA DA DEVAM EDECEK

Özellikle akademisyenlerin sanal laboratuvar sisteminden çok memnun olduğunu ifade eden Sanlab Kurucu Ortağı Salih Kükrek, "Teorik eğitimler uzaktan bir şekilde devam etse bile uygulamalı dersler salgın döneminde maalesef yapılamıyordu. Bu sistem ile uygulamalı derslerin devamı mümkün hale geldi. Öğrenciler istedikleri zaman istedikleri kadar deney yapabiliyorlar. Pandemi sonrasında da sistem kullanıma devam edecek çünkü avantajları çok fazla. Gerçek hayatta her öğrenciye bir deney aracı sağlamak mümkün değil, ama bu sistem ile her öğrenci kendi deney aracına sahip olabiliyor. Bu platformda sarf malzemesi ihtiyacı yok, ilave ekipman yatırımına ihtiyaç yok. Laboratuvar açık mı kapalı mı diye düşünmeye gerek yok. Herkes dilediği yerden dilediği bilgisayardan girip deney yapabiliyor" dedi.

"ÖĞRENCİLERE MARS'TA DENEY İMKANI SAĞLIYORUZ"

Hepsinden önemlisi geliştirdikleri deney simülasyonları gerçek hayatta yapılamayacak deneylerin de yapılabildiğine vurgu yapan Kükrek şu bilgileri aktardı: Örneğin dünyada yapılan bir deneyde yerçekimi ivmesinin çıkacağı sonuç bellidir. Dünyanın yer çekimi ivme değerinin 9,8 metre bölü saniye kare civarında olduğunu herkes bilir. Simülasyon ortamında ise yerçekimi ivmesinin her öğrenci için farklı bir değer almasını sağladık. Öğrenci elde ettiği sonuç üzerinden bu deneyin hangi gezegen veya uydu koşullarında gerçekleşebileceğini araştırabiliyor. Örneğin aynı deneyi Mars koşullarında yapabiliyor. Bir başka deyişle, öğrencilerimize Mars'ta deney yapma imkanı sağlıyoruz. Bu durumu esprili bir şekilde yanıtlamak gerekirse, Elon Musk'tan önce bizim öğrenciler Mars'a gidiyor diyebiliriz.