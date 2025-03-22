Sanane Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sana Ne Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede "ne" kelimesi farklı görevler üstlenebilir. Örneğin, "ne istiyorsun?" cümlesinde nesnenin yerine geçerek soru zamiri olurken "bunu yapalım, ne dersin?" cümlesinde anlam pekiştiren bir soru edatı olarak kullanılır. Ancak "sana ne" ve "bana ne" ifadelerinde "ne" kelimesi, sözde soru anlamı taşır. Bu tür ifadelerin yazımı hakkında ise en çok sanane nasıl yazılır ve TDK'ye göre sana ne ayrı mı bitişik mi yazılır soruları sorulmaktadır.

Sanane Nasıl Yazılır?

"Ne" kelimesi Türkçede soru zamiri veya soru edatı olarak kullanılabilir.

Eğer "ne" kelimesi bir şeyin adını sormak için kullanılıyorsa, soru zamiridir.

Örneğin "ne yapıyorsun?" cümlesinde "ne" kelimesi soru zamiri olarak kullanılır.

Burada "ne" kelimesi bir nesnenin yerine geçtiği için soru zamiridir.

Eğer "ne" kelimesi bir cümlede anlam pekiştirmek ya da şüphe bildirmek için kullanılıyorsa, soru edatı olabilir.

Örnek: Gelir mi, ne dersin?

Burada "ne" kelimesi anlamı pekiştirdiği için soru edatıdır.

"Sana ne" ifadesinde yer alan "ne" sözcüğü ise sözde soru cümlesine asıl anlamını katan unsurdur. Bu şekildeki bir kullanım yazım hatalarını da beraberinde getirir. Sana ne ifadesi günlük konuşmalarda "sanane" şeklinde tek kelime gibi söylense de yazım kurallarına göre ayrı yazılması gerekir.

Yanlış: Sanane, benim hayatım hakkında konuşamazsın!

Doğru: Sana ne, benim hayatım hakkında konuşamazsın!

TDK'ye Göre Sana Ne Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun güncel yazım kılavuzuna göre "sana ne" ifadesi her zaman ayrı yazılır. Çünkü bu ifade, "sana" ve "ne" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve tek kelime haline gelmiş bir birleşik kelime değildir.

Örnek Kullanımlar:

Doğru Kullanım: Sana ne, ben istediğim gibi yaşarım!

Yanlış Kullanım: Sanane, ben istediğim gibi yaşarım!

Türkçede "sana ne" ifadesi genellikle bitişik yazılma hatasına düşülen ifadeler arasındadır. Ancak TDK'ye göre doğru yazımı "sana ne" şeklindedir ve ayrı yazılmalıdır. Günlük konuşmalarda kelimenin hızlı telaffuzu nedeniyle bitişik yazıldığı görülse de yazı dilinde bu hatadan kaçınılmalıdır.