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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Sanat liselerinde değişim sinyali

Sanat liselerinde değişim sinyali
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önceki gün İstanbul Üsküdar'da yer alan "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı''na temalı gezici eğitim TIR'ının açılış töreninde yaptığı konuşmada sanat liselerinde değişim yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Tekin "Meslek, spor ve sanat liselerimizi tematik hale getirmeye devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konuda farklı bir perspektifi yine sizlerle paylaşmış olacağız. Önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa edecek bir kuşak yetiştirmesini hedefliyoruz" dedi.
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Sanat liselerinde değişim sinyali
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