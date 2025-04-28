Sanatsever Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sanat Sever Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bazı kelimeler vardır ki, anlamları kadar yazımları da dikkat ister. Sanatsever kelimesi de bu duruma iyi bir örnektir. Günlük hayatta kültür-sanat etkinliklerinde, sergilerde ya da edebiyat dünyasında sıkça karşımıza çıkan bu kelime, kimi zaman yanlış yazımlarla da kullanılıyor. Sanatsever nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu, yazım dilinde birleşik isim kullanımı üzerine sıkça kafa karıştıran ve cevap aranan başlıklardan birini oluşturur.

Sanatsever Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı: Sanatsever (bitişik yazılır)

Yanlış ama zaman zaman görülen yazımı: Sanat sever (ayrı yazmak hatalıdır)

Sanatsever kelimesi, sanat kelimesi ile sever fiilinden türetilmiş ve yeni bir kavram oluşturmuştur. Bu yüzden tek bir anlam taşıyan birleşik kelimeler bitişik yazılır ve sanatsever de bu kurala dahildir.

TDK'ye Göre Sanat Sever Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Sanatsever" kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu'nun (TDK) güncel Yazım Kılavuzu'na göre "sanatsever" şeklindedir. TDK, bu kelimeyi anlamca kaynaşmış bir birleşik kelime olarak kabul etmekte ve bitişik yazılmasını önermektedir. Dolayısıyla, "sanat sever" şeklinde ayrı yazım yanlıştır.