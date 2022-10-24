Sanayi Devrimi Sonuçları - Sanayi Devrimi Önemi, Tarihi, Sebepleri Neler, Ne Zaman ve Hangi Ülkede Başladı?

Sanayi devrimi sonuçları, devletlerin ekonomik faaliyetlere bakış açısında değişiklikler getirmiştir. İlk başta demir ve çelik sektöründe yaşanan devrim, başta tekstil olmak üzere diğer sektörlere de yayılmıştır. Sanayi devrimi tarihi bilinerek devrim sonuçları daha iyi analiz edilebilir. Sanayi devrimi hangi ülkede başladı, sanayi devrimi önemi, sanayi devrimi sebepleri gibi merak ettiğiniz hususlar yazımızın devamında.

Sanayi Devrimi Nedir?

Sanayi devrimi, bu alanda yapılan reform hareketlerini içeren bir gelişmedir. Örneğin buhar gücü ile çalışan makine ve araçlar, sanayi devriminin başlangıç aşamasında yaşanan gelişmelerdir. Sonraki süreçte, buharla çalışan araç ve makinelerin yerini benzinli ve elektrikli makineler almıştır.

Sanayi devriminin sebepleri araştırıldığında söz konusu süreç daha iyi anlaşılabilir. Sanayi devriminin sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Avrupa'daki insan nüfusunda yaşanan artış

Sömürgecilik hareketleri

Teknolojik gelişmeler sonucunda üretilen buharlı makineler

Girişimcilik ve ticaret hukukunda yaşanan gelişmeler

Sanayi alanında yapılan yatırımların artması

Kapitalizmde yaşanan gelişmeler

Ekonomik ve ticari alandaki haklar

Özel mülkün koruma altına alınma ihtiyacı

Sanayi Devrimi Sonuçları Nelerdir?

Sanayi devrimi, sadece ekonomik ve ticari alanlarda gelişmeyi değil, beraberinde insan hayatını da etkileyen gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Söz konusu devriminin sonuçları şunlardır.

Şehirlerde nüfus artışı

İşçi sınıfının doğuşu ve sosyalizm anlayışı

Sömürgecilik anlayışının yaygınlaşması

Çevre sorunlarının yaşanması

Teknik ve bilimsel alanda yaşanan gelişmeler

Refah seviyesindeki artış

İnsan ömrünün uzaması

Sanayi devriminin yukarıdaki sonuçlarının her biri birbiri ile bağlantılıdır.

Sanayi Devriminin Olumlu Etkileri Nelerdir?

Sanayi devriminin ortaya çıkışının en büyük etkisi genel refah seviyesinin artmasıdır. Bunun yanında sanayi devriminin sağlık alanında önemli etkileri olmuştur. Sıtma, humma, veba gibi ölümcül hastalıklar ortadan kalkmıştır. Uzun vadede yaşanan iyileşmeler, insan ömrünün de her geçen gün uzamasına neden olmuştur.

Sanayi devriminin olumlu etkileri arasında sayılması gerekenlerden biri de teknik ve bilimsel anlamla yaşanan gelişmelerin hızlanmasıdır. Ekonomik kalkınma anlayışı, bilimsel alanda da olumlu gelişmelerin yaşanmasına sebep olmuştur. Yaşanan gelişmeler sonunda bilimsel gelişmeler için ayrılan kaynak miktarı da artmıştır. 19. Yy'da bilimsel alanda ortaya çıkan icatların nedeni de ayrılan kaynak miktarının artması ile açıklanabilir. Yaşanan gelişmeler ikinci, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi ile devam etmiştir.