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Giriş Tarihi: 13.2.2023 12:25 Son Güncelleme: 13.2.2023 12:25

Sancak Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Sancak Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Sancak bulmaca cevabı nedir diye merak eden pek çok kişi vardır. Bulmaca çözmek hem zekânın hem de hafızanın gelişmesine yardımcı olur. Bulmacalarda bazen karşımıza cevabını bilmediğimiz sorular çıkar. Bu soruların cevaplarının ne olduğunu öğrenmek için araştırma yaparız. Peki, sancak bulmaca cevabı nedir? Bulmacada sancak ne demek? Eş anlamlısı hangi kelime? Tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

Sancak Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Sancak Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bulmacalar kişilerin bir yandan stres atarken bir yandan da bilgilerini sınadığı kelime bulma oyunudur. Bulmacalarda çok sayıda soru bulunur. Sancak sorusu da bulmacalarda karşımıza çıkan sorular arasında yer alır. Ayrıca bu sözcüğün eş anlamlısının ne olduğu da merak edilir. Sancak bulmaca cevabı nedir, bulmacada sancak ne demek, eş anlamlısı hangi kelime gibi soruların tüm yanıtlarını sizler için bu yazımızın içerisinde topladık.

Sancak Bulmaca Cevabı Nedir?

Sancak bulmacasının toplam iki yanıtı mevcuttur. Bu yanıtlardan biri dört harfli, diğeri ise altı harflidir. Sancak bulmacada 4 harfli olan yanıtı "liva" kelimesidir. 6 harfli cevap olarak ise "bayrak" kelimesini söyleyebiliriz. Bazı bulmacalarda ise sancak sorusunun yanıtı 5 harfli olarak karşımıza çıkabilir. 5 harfli cevap olarak "flama" sözcüğü verilebilir.

Bulmacada Sancak Ne Demek?

Bulmacalarda karşımıza çıkan çoğu sözcüğün manasını bilemeyebiliriz. Bulmacada sorulan sorulara cevap vermeden önce o sorularda geçen kelimenin anlamını öğrenmemiz gerekir. Kelimenin manasını bildikten sonra cevap daha kolay olur. Bu bağlamda sancak sözcüğünün öncelikli olarak anlamı öğrenilmelidir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimesinin dört manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • Liva, bayrak
  • Askerlere verilen üzerinde yazı olan, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak
  • Gemilerin sağ tarafı
  • Osmanlı yönetiminde il ile ilçeler arasındaki yönetim kısmı

Sancak Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilen ve mana açısından aynı olan sözcükleri ifade eder. Eş anlamlı sözcükler anlamdaş olarak da ifade edilir. Buna göre sancak kelimesinin toplam üç eş anlamlısı mevcuttur. Sancak eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Bayrak
  • Liva
  • Mutasarrıflık

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Sancak Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Sancak Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?
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