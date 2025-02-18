Sancaktepe Hangi Yakada? Sancaktepe Anadolu Yakası’nda Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Tarihsel olarak bakıldığında, Sancaktepe'nin bulunduğu bölge Osmanlı döneminde askeri alanlar ve ormanlık arazilerle çevrili bir bölge olarak kullanılmıştır. Uzun yıllar boyunca doğayla iç içe bir yerleşim alanı olan ilçe, 2008 yılında Kartal, Ümraniye ve Sultanbeyli'den bazı mahallelerin ayrılmasıyla bağımsız bir ilçe haline gelmiştir. Bağımsız bir ilçe olduktan sonra Sancaktepe hangi yakada, Anadolu Yakası'nda mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi sorulara birçok kişi cevap aramıştır.

Sancaktepe Hangi Yakada?

Sancaktepe, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda Pendik, güneyinde Kartal ve Maltepe, batısında ise Ümraniye ve Ataşehir ilçeleri bulunmaktadır. Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde konumlanan Sancaktepe, merkezi ilçelere ulaşım açısından avantajlı bir noktadadır.

Sancaktepe Anadolu Yakası'nda Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Sancaktepe, Anadolu Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçenin Avrupa Yakası ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamakla birlikte, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve metro hatları ile İstanbul'un diğer bölgelerine ulaşım imkânı sunmaktadır.