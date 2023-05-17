Sancaktepe Nereye Bağlı? Sancaktepe Nerede, Hangi İlin İlçesi?

Sancaktepe nereye bağlı olduğu konusunda pek çok kişi araştırma yapmaktadır. Bunun sebebi ise İstanbul ilçelerinin nerede olduğu hususunun sıklıkla karıştırılmasıdır. Bu yüzdendir ki Sancaktepe hangi bölgede, hangi ile bağlı diye merak edenler Sancaktepe hangi yakada, nerenin ilçesi olduğu hakkında araştırma yaparlar. Sizler için tüm bu soruların cevaplarını bulduk. Bu cevaplara ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin ve Sancaktepe nereye bağlı öğrenmiş olun.

Sancaktepe Nereye Bağlı?

Sancaktepe, İstanbul'a bağlı bir ilçe olup Anadolu yakasında bulunmaktadır. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Kartal, güneybatısında Maltepe, batısında Ataşehir ve Ümraniye, kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda Pendik ve Sultanbeyli ilçelerine komşudur. Sınırları dahilinde toplam 19 mahalle vardır. Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi, Yenidoğan ve Kartal'ın Samandıra beldelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolları bu ilçenin sınırları içerisinden geçmektedir. Havza niteliği taşıması nedeniyle son derece hassas bir yerleşim alam olan bölge, Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan bağlantıları, TEM otoyolu ve TEM-Kartal bağlantı yolunun sağladığı ulaşım olanakları nedeniyle konumsal önemini arttırmaktadır.

Sancaktepe'ye Nasıl Gidilir?

Sancaktepe ilçesi Sarıgazi, Samandıra ve Yenidoğan semtlerinden oluşmaktadır. Bu yüzden otobüs hatlarının isimlerinde Sancaktepe değil semt isimlerini görürsünüz. (Yenidoğan, Samandıra gibi)

Avrupa Yakasında oturanlar için Sancaktepe'ye Giden ve Sancaktepeden Geçen Otobüsler :

- 522B YENİDOĞAN-TOPKAPI

- 122B YENİDOĞAN-MECİDİYEKÖY

- 522ST SULTANBEYLİ-MECİDİYEKÖY

- 122S SULTANBEYLİ-4.LEVENT METRO

Anadolu Yakasında oturanlar için Sancaktepe'ye Giden ve Sancaktepeden Geçen Otobüsler :

- 11 YENİDOĞAN-ALTUNİZADE METROBÜS

- 11SA ORTADAĞ SAMANDIRA-ALTUNİZADE METROBÜS

- 19S YENİDOĞAN-SARIGAZİ-KADIKÖY

- 14 YENİDOĞAN-KADIKÖY

- 19E YENİDOĞAN-KADIKÖY

- 131YS SULTANBEYLİ ALTINTEPE – ÜMRANİYE

- 19V V.KARANİ-SAMANDIRA-KADIKÖY

- 11V VEYSEL KARANİ-ÜSKÜDAR

- 131A A.YESEVİ MAH-ÜMRANİYE

- 131B ÇİFTLİK MAH-ÜMRANİYE

- 131Ü SULTANBEYLİ-ORMAN CADDESİ-ÜMRANİYE

- E-3 SABİHA GÖKÇEN H.LİMANI-UYDUKENT-4.LEVENT METRO

- 131 SULTANBEYLİ-ÜMRANİYE

- 131H HİLAL KONUTLARI-TEPEÜSTÜ

- 11ÜS SULTANBEYLİ-ÜSKÜDAR

- 19SB SULTANBEYLİ-BOSTANCI

- 14S SULTANBEYLİ-BEYAZEVLER

- 131C SULTANBEYLİ-ÜMRANİYE-SANTRAL

- 131ÇK ÇEKMEKÖY-KARTAL