Sandland Nerede, Nasıl Gidilir? Antalya Kum Heykel Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Sandland kumdan heykellerin bulunduğu değişik konseptiyle yediden yetmişe tüm ziyaretçileri agirlar. Dünyada ilk kez kullanılan led aydınlatma sistemi ile heykeller ve tema essiz bir atmosfer oluşturur. Bu atmosferi deneyimlemek isteyenler öncelikle Sandland nerede, nasıl gidilir sorusunun cevabından yardım alabilirler. Ayrıca bu alana gitmeden önce Antalya Kum Heykel Müzesi giriş ücreti ve yol tarifi hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

Sandland Nerede, Nasıl Gidilir?

Sandland, Antalya'da yer alan bir kum heykel sergisidir. "Antalya Kum Heykel Müzesi" olarak da bilinir. Dünyanın farklı yerlerinden gelen sanatçılar tarafından yapılan büyük ölçekli kum heykeller sergilenir.

Sandland Nerede?

Sandland, Antalya'nın Lara bölgesinde, Lara Plajı'na yakın bir konumda bulunur. Antalya şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır.

Sandland'a Nasıl Gidilir?

1. Özel Araç ile:

Antalya şehir merkezinden Lara Plajı'na doğru D400 karayolu üzerinden yaklaşık 20 dakikalık bir sürüş ile ulaşabilirsiniz.

Navigasyon için adres: Güzeloba Mahallesi, Lara Caddesi No: 107, Muratpaşa, Antalya.

2. Toplu Taşıma ile:

Antalya şehir merkezinden kalkan otobüsler ve minibüsler ile Lara Plajı'na ulaşabilirsiniz.

Şehir merkezinden hareket eden LC07, LC73 gibi otobüs hatlarını kullanarak Lara bölgesine kolayca gidebilirsiniz.

Lara Plajı'na geldikten sonra kısa bir yürüyüşle Sandland'a ulaşabilirsiniz.

3. Taksi:

Şehir merkezinden taksi ile yaklaşık 15-20 dakikada Sandland'a ulaşabilirsiniz. Taksiler, Antalya'da yaygın olarak kullanılmakta ve kolayca bulunabilmektedir.

Antalya Kum Heykel Müzesi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Antalya Kum Heykel Müzesi (Sandland), Antalya'nın Lara bölgesinde, Lara Plajı'na yakın bir konumda yer alır. Müze, dünyanın farklı yerlerinden gelen sanatçılar tarafından yapılan büyük ölçekli kum heykelleri sergiler ve yıl boyunca ziyaretçilere açıktır. Ziyaret saatleri genellikle sabah 09:00 ile akşam 23:00 arasındadır, ancak yaz aylarında daha uzun saatler açık olabilir.

Sandland'a ulaşım oldukça kolaydır. Antalya şehir merkezinden D400 karayolu üzerinden Lara yönüne giderek Lara Caddesi'ne ulaşabilirsiniz. Lara Plajı'na yaklaştığınızda Sandland tabelalarını takip ederek müzeyi bulabilirsiniz. Toplu taşıma ile gitmek isterseniz, Antalya şehir merkezinden kalkan LC07, LC73 gibi Lara yönüne giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Lara Plajı duraklarında indikten sonra kısa bir yürüyüşle müzeye ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Antalya şehir merkezinden taksi ile yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculukla da Sandland'a ulaşabilirsiniz. Antalya Havaalanı'ndan Sandland'a ise yaklaşık 10-15 dakikalık bir taksi veya araç yolculuğu ile kolayca varabilirsiniz.

2024 yılı için güncel giriş ücretleri yetişkinler için 180,00 TL, öğrenciler için 120,00 TL ve 3-12 yaş arası çocuklar için 100,00 TL olarak belirlenmiştir. 3 yaş altı çocuklar için giriş ücretsizdir. Bu fiyatlar dönemsel olarak değişiklik gösterebileceğinden, ziyaretiniz öncesinde Sandland'ın resmi web sitesini veya sosyal medya hesaplarını kontrol etmeniz önerilir.