Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Şanlıurfa İlçeleri: Şanlıurfa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
Giriş Tarihi: 5.4.2022 11:38 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:38

Şanlıurfa İlçeleri: Şanlıurfa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Şanlıurfa İlçeleri: Şanlıurfa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehirlerinin başında gelir. Gerek nüfus çokluğu, gerekse ekonomisi ile ön plana çıkar. ‘Şanlı’ isminin hikayesi, Kurtuluş Savaşı’na dayanır. Şanlıurfa halkının, savaş yıllarında düşmana karşı gösterdiği direnç ve cesaret nedeniyle bu isim verilmiştir. Halk arasında ise kısaca ‘Urfa’ denilir. Yükseltinin az olmasında dolayı, düz ve verimli tarlalara sahiptir. Fakat yörenin en büyük problemi sulama ve kuraklıktır.

Şanlıurfa, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin en kalabalık 8. şehridir. Yüzölçümü bakımından ise 7. sıradadır. Zengin mutfağı, tarihi yerleri, etnik mimari yapısından dolayı tam bir kültür merkezidir. Aynı zamanda Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerindendir. Sanayi ve tarım faaliyetleri ile bölgede güç sahibidir. Çevre şehirlerden mevsimlik işçi alımı yapar. Bundan dolayı, büyük oranda bölgede istihdamı sağlar. Ekonomisini oluşturan ögelerden biri de, turizmdir. Her yıl yerli ve yabancı olmak üzere birçok ziyaretçiyi ağırlar. En bilinen turistik yerleri, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran, Halfeti, Eyüp Peygamber Makamı ve İnbaşı mağaralarıdır. Sahip olduğu köklü tarihi nedeniyle, ülkemizin kadim şehirlerinden biridir.

Şanlıurfa İlçeleri Kaç Tanedir?

Türkiye'nin en geniş topraklara sahip illerinden biri olan Şanlıurfa'nın, 12 tane ilçesi vardır. Bunlar:

  • Akçakale
  • Birecik
  • Bozova
  • Ceylanpınar
  • Eyyübiye
  • Halfeti
  • Haliliye
  • Harran
  • Hilvan
  • Karaköprü
  • Siverek
  • Suruç
  • Viranşehir

Şanlıurfa'nın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

2020'de yayınlanan TÜİK raporlarına göre, Şanlıurfa'nın toplam nüfusu 2.073.614'tür. Topraklarının yüzölçümü ise, 19242 km²'dir. İlçelerinin nüfus oranları ve yüzölçümleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Akçakale

120.834

1.253,176

Birecik

94.608

865,596

Bozova

53.878

1.332,911

Ceylanpınar

89.871

1.590,431

Eyyübiye

386.852

1.459,314

Halfeti

41.663

643,645

Haliliye

392.661

1.867,302

Harran

94.207

855,324

Hilvan

42.766

1.223,568

Karaköprü

252.151

1.227,992

Siverek

266.971

3.939,064

Suruç

101.178

757,459

Viranşehir

205.308

2.247,696

Şanlıurfa Merkez İlçeleri Hangileridir?

Türkiye'nin büyükşehirlerinden biri olan Şanlıurfa'nın tüm ilçeleri, 6360 sayılı kanuna göre merkezi kabul edilmiştir. Nüfus çokluğuna göre merkezi ilçeler, Haliliye, Eyyübiye, Siverek, Karaköprü ve Viranşehir'dir. Bu ilçeler, Şanlıurfa'da nüfusun en kalabalık olduğu bölgelerdir.

Şanlıurfa İlçeler Haritası

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa İlçeleri: Şanlıurfa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA