Şanlıurfa İlçeleri: Şanlıurfa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Şanlıurfa, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin en kalabalık 8. şehridir. Yüzölçümü bakımından ise 7. sıradadır. Zengin mutfağı, tarihi yerleri, etnik mimari yapısından dolayı tam bir kültür merkezidir. Aynı zamanda Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerindendir. Sanayi ve tarım faaliyetleri ile bölgede güç sahibidir. Çevre şehirlerden mevsimlik işçi alımı yapar. Bundan dolayı, büyük oranda bölgede istihdamı sağlar. Ekonomisini oluşturan ögelerden biri de, turizmdir. Her yıl yerli ve yabancı olmak üzere birçok ziyaretçiyi ağırlar. En bilinen turistik yerleri, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran, Halfeti, Eyüp Peygamber Makamı ve İnbaşı mağaralarıdır. Sahip olduğu köklü tarihi nedeniyle, ülkemizin kadim şehirlerinden biridir.
Türkiye'nin en geniş topraklara sahip illerinden biri olan Şanlıurfa'nın, 12 tane ilçesi vardır. Bunlar:
2020'de yayınlanan TÜİK raporlarına göre, Şanlıurfa'nın toplam nüfusu 2.073.614'tür. Topraklarının yüzölçümü ise, 19242 km²'dir. İlçelerinin nüfus oranları ve yüzölçümleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Akçakale
|
120.834
|
1.253,176
|
Birecik
|
94.608
|
865,596
|
Bozova
|
53.878
|
1.332,911
|
Ceylanpınar
|
89.871
|
1.590,431
|
Eyyübiye
|
386.852
|
1.459,314
|
Halfeti
|
41.663
|
643,645
|
Haliliye
|
392.661
|
1.867,302
|
Harran
|
94.207
|
855,324
|
Hilvan
|
42.766
|
1.223,568
|
Karaköprü
|
252.151
|
1.227,992
|
Siverek
|
266.971
|
3.939,064
|
Suruç
|
101.178
|
757,459
|
Viranşehir
|
205.308
|
2.247,696
Türkiye'nin büyükşehirlerinden biri olan Şanlıurfa'nın tüm ilçeleri, 6360 sayılı kanuna göre merkezi kabul edilmiştir. Nüfus çokluğuna göre merkezi ilçeler, Haliliye, Eyyübiye, Siverek, Karaköprü ve Viranşehir'dir. Bu ilçeler, Şanlıurfa'da nüfusun en kalabalık olduğu bölgelerdir.