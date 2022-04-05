Şanlıurfa İlçeleri: Şanlıurfa İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Şanlıurfa, nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin en kalabalık 8. şehridir. Yüzölçümü bakımından ise 7. sıradadır. Zengin mutfağı, tarihi yerleri, etnik mimari yapısından dolayı tam bir kültür merkezidir. Aynı zamanda Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerindendir. Sanayi ve tarım faaliyetleri ile bölgede güç sahibidir. Çevre şehirlerden mevsimlik işçi alımı yapar. Bundan dolayı, büyük oranda bölgede istihdamı sağlar. Ekonomisini oluşturan ögelerden biri de, turizmdir. Her yıl yerli ve yabancı olmak üzere birçok ziyaretçiyi ağırlar. En bilinen turistik yerleri, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran, Halfeti, Eyüp Peygamber Makamı ve İnbaşı mağaralarıdır. Sahip olduğu köklü tarihi nedeniyle, ülkemizin kadim şehirlerinden biridir.

Şanlıurfa İlçeleri Kaç Tanedir?

Türkiye'nin en geniş topraklara sahip illerinden biri olan Şanlıurfa'nın, 12 tane ilçesi vardır. Bunlar:

Akçakale

Birecik

Bozova

Ceylanpınar

Eyyübiye

Halfeti

Haliliye

Harran

Hilvan

Karaköprü

Siverek

Suruç

Viranşehir

Şanlıurfa'nın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

2020'de yayınlanan TÜİK raporlarına göre, Şanlıurfa'nın toplam nüfusu 2.073.614'tür. Topraklarının yüzölçümü ise, 19242 km²'dir. İlçelerinin nüfus oranları ve yüzölçümleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Akçakale 120.834 1.253,176 Birecik 94.608 865,596 Bozova 53.878 1.332,911 Ceylanpınar 89.871 1.590,431 Eyyübiye 386.852 1.459,314 Halfeti 41.663 643,645 Haliliye 392.661 1.867,302 Harran 94.207 855,324 Hilvan 42.766 1.223,568 Karaköprü 252.151 1.227,992 Siverek 266.971 3.939,064 Suruç 101.178 757,459 Viranşehir 205.308 2.247,696

Şanlıurfa Merkez İlçeleri Hangileridir?

Türkiye'nin büyükşehirlerinden biri olan Şanlıurfa'nın tüm ilçeleri, 6360 sayılı kanuna göre merkezi kabul edilmiştir. Nüfus çokluğuna göre merkezi ilçeler, Haliliye, Eyyübiye, Siverek, Karaköprü ve Viranşehir'dir. Bu ilçeler, Şanlıurfa'da nüfusun en kalabalık olduğu bölgelerdir.

Şanlıurfa İlçeler Haritası